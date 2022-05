Giro d’Italia, proseguono le iniziative a Santarcangelo: c'è anche il Vespa Tour

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:52 - 19 Maggio 2022



Dopo la partenza dell’11^ tappa che si è svolta ieri (mercoledì 18 maggio) proseguono fino alla fine del mese gli eventi organizzati dal Comitato di tappa locale in occasione del Giro d’Italia, tra cultura, sport e iniziative per i giovani.





Il primo evento è in programma domani (venerdì 20 maggio) al Met: alle ore 16,15, infatti, il Museo etnografico ospiterà l’iniziativa “Il Museo-Custode”, con giochi fotografici alla scoperta del patrimonio museale per bambini dai 6 anni, in occasione della Giornata internazionale dei Musei.





Si svolgerà invece sabato 21 maggio il secondo open day “Sk8 & Fun!”: alle ore 15,30 al parco Spina, nell’ambito del progetto di politiche giovanili “T.anti corpi. Assembramenti culturali e laboratori di comunità”, i maestri della Skate School di Cesena saranno a disposizione di ragazzi e ragazze che vorranno per avvicinarsi a questo sport o migliorare la propria tecnica.





Il gran finale delle iniziative organizzate dal Comitato di tappa è previsto per sabato 28 e domenica 29 maggio, con tre eventi legati al mondo dello sport: in entrambe le giornate lo Sferisterio ospiterà “Santarcangelo in Vespa: benvenuti a casa nostra”, 7° Vespa raduno nazionale, con visita guidata alle grotte e al centro storico e Vespa Tour sulle colline, a cura del Vespa Club di Santarcangelo in collaborazione con la Pro Loco.





Domenica 29 maggio dalle ore 8 in piazza Ganganelli ancora protagonisti i motori con il 40° Memorial Bisulli, raduno turistico itinerante di auto e moto d’epoca con prove di regolarità, organizzato Rally Driver Team-HF Club. Dalle ore 13,30, invece, spazio nuovamente alle due ruote con un altro appuntamento molto atteso: la 50^ Coppa della Pace / 47° trofeo Fratelli Anelli, gara ciclistica internazionale per dilettanti under 23 che concluderà nel migliore dei modi il lungo programma dedicato al Giro d’Italia.