San Giovanni, gita a Loreto e Numana per quaranta nonni e nonne

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:46 - 19 Maggio 2022

Il vicesindaco Bertuccioli e il sindaco Morelli.



Lo scorso lunedì mattina (16 maggio) una comitiva di quaranta nonne e nonni è partita dalla sede del Comune di San Giovanni in Marignano con bus dedicato per raggiungere Loreto e pranzare a Numana. L’intera giornata è stata organizzata in collaborazione con Auser i cui volontari hanno accompagnato tutti i partecipanti. Presenti per un saluto prima della partenza anche il sindaco Morelli e la vicesindaco Bertuccioli.



L’iniziativa rientra nell’insieme di esperienze curate dai servizi sociali per promuovere il benessere nella terza età, attraverso attività di stimolazione cognitiva e motoria, socializzazione e condivisione. Il Centro Ricreativo ha infatti ripreso completamente le sue attività e sono molto numerose anche le uscite sul territorio, dalle cene alle merende, alla prossima esperienza al mare fino alle Terme.



“Bellissimo - commenta l’amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano - percepire l’entusiasmo e il desiderio delle nonne e dei nonni nel ritrovare la semplice ma preziosissima opportunità di passare del tempo insieme, in autonomia e nella piena sicurezza, grazie ai volontari Auser sempre estremamente attenti, sensibili in tutto ciò che fanno. Queste opportunità per molte persone sono davvero fondamentali perché senza un sostegno e una protezione adeguata sarebbero molto più isolati".