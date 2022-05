Meteo: escalation di caldo, nel weekend fino a 33 gradi nell'entroterra riminese

Attualità

| 14:06 - 19 Maggio 2022

Il consolidamento del promontorio anticiclonico sulla Penisola Italiana determinerà un fine settimana stabile e soleggiato, con temperature in aumento su valori superiori alla media climatologica del periodo.



Emissione del 19\05\2022 ore 13:45



Venerdi’ 20 maggio



Stato del cielo: in prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, minime comprese tra 18 e 21 gradi, massime comprese tra i 26 gradi della costa e i 29 gradi dell’entroterra.

Venti: a regime di brezza.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 21 maggio



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso per transito di velature alte e sottili.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in sensibile aumento, minime comprese tra 20 e 22 gradi, massime comprese tra i 29\30 gradi della costa e i 33 gradi dell’entroterra.

Venti: deboli sud-occidentali.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: molto alta.



Domenica 22 maggio



Stato del cielo: in prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime senza variazioni significative, comprese tra 19 e 22 gradi, massime in lieve calo, comprese tra i 27 gradi della costa e i 32 gradi dell’entroterra.

Venti: a regime di brezza.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



LINEA DI TENDENZA: tempo stabile fino a martedì 24 maggio con qualche modesta velatura in transito; nella giornata di mercoledì 25 maggio sembra probabile il transito di un’onda depressionaria con una moderata avvezione d’aria fredda in quota che potrà dar luogo a rovesci e temporali sparsi. Tendenza a miglioramento nel corso di giovedì 26.

Temperature inizialmente senza variazioni significative, massime attorno a 27-28 gradi lungo la costa e 30-31 gradi nell’entroterra, poi in temporaneo calo mercoledì.



