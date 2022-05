Turismo: San Marino rilancia il voucher vacanze. Tre notti al prezzo di una

Turismo

Repubblica San Marino

| 13:55 - 19 Maggio 2022

Per il secondo anno consecutivo i turisti che vorranno visitare la Repubblica di San Marino potranno beneficiare della promozione “voucher-vacanze” che consentirà loro di alloggiare in una struttura sammarinese per tre giorni pagandone solamente uno. L’iniziativa è già attiva e ha già fatto registrare le prime adesioni (circa 150 prenotazioni), ma la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo l’hanno presentata solamente questa mattina quando è stato annunciato che verrà attivata anche una campagna di promozione dedicata.



Il sostegno pubblico prevede uno stanziamento da 140.000 euro che viene destinato alle strutture sammarinese secondo il meccanismo che già lo scorso anno aveva raccolto il gradimento di numerosi turisti provenienti da ogni parte del mondo: prenotando 3 notti se ne paga solamente una, le restanti due sono a carico della struttura alberghiera e dell’Ufficio del Turismo. A differenza dello scorso anno la promozione non è e non sarà abbinata al cosiddetto turismo vaccinale.



Le prenotazioni possono essere effettuate fino al 31 luglio per alloggiare in una delle 15 strutture convenzionate entro il marzo 2023.



Alcune strutture hanno già chiuso le prenotazioni per i periodi di alta stagione, sintomo di una ripresa complessiva del turismo: “Un’ottima notizia -ha concluso il Segretario di Stato Federico Pedini Amati in conferenza stampa- questo mi induce a pensare che l’iniziativa ci aiuterà a destagionalizzare le prenotazioni e a riempire i nostri hotel anche in periodi normalmente meno richiesti”.



Per beneficiare del voucher-vacanze è necessario prenotare attraverso il sito internet www.visitsanmarino.com.