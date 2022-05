L'estate diventa un'avventura grazie al ricco calendario di attività del Kas8 di Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:04 - 19 Maggio 2022

Foto di repertorio.



Il centro culturale Kas8 Factory di Bellaria Igea Marina torna anche quest'anno con “Estate Avventura": un calendario di attività rivolte a ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni, in programma dal 6 giugno sino alla metà di agosto.



Una pluralità di iniziative gratuite, che si svolgeranno nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18.30. Tra queste, giochi all'aperto, laboratori ed escape room, che gli educatori del centro condurranno sia presso la struttura di via Ravenna, sia nella porzione di spiaggia della Protezione Civile a Igea Marina.



Da luglio, sono inoltre programmati laboratori e corsi "special" di teatro e SUP; fruibili con un contributo minimo, questi ultimi saranno attivati una volta raggiunto un numero minimo di iscritti. Per tutte le attività, è necessario prenotarsi ed essere in possesso della tessera AICS Associazione Italiana Cultura e Sport valida per il 2022.



Info| 349.7117410 (lunedì, martedì e mercoledì pomeriggio)