Grand Prix Truck: parte da Misano la caccia al titolo di Norbert Kiss

12:53 - 19 Maggio 2022



Ci siamo, nel weekend parte da Misano World Circuit il Goodyear FIA European Truck Racing Championship 2022, a cui sono iscritti 15 piloti che porteranno in pista i loro camion da corsa da 5,5 tonnellate. Otto le tappe del campionato e 32 gare complessive con epilogo il 2 ottobre in Spagna, a Jarama. Nel corso dell’estate le altre gare saranno all’Hungaroring, allo Slovakia Ring, al Nurbrugring, a Most, Zolder e Le Mans.



Tutti alla caccia del titolo di Norbert Kiss, in pista col suo MAN rosso fuoco e reduce da una stagione straordinaria con 10 delle 12 possibili pole position e 11 vittorie.



Ma il campione ungherese sarà determinato nel difendere il titolo contro top truck racers provenienti da tutta Europa. In pista Sascha Lenz, secondo lo scorso anno, ma anche gli ex campioni Adam Lacko del Buggyra ZM Racing, Jochen Hahn e Antonio Albacete. Steffi Halm del Team Schwabentruck è reduce da una buona stagione nel 2021, con quattro podi, quindi la pilota tedesca si propone con ambizioni di vertice.



Ricordiamo che i camion hanno un limitatore di velocità a 160 km/h ed un peso minimo di 5,3 tonnellate. Da quest’anno il regolamento del campionato vede una accelerazione sui temi della sostenibilità, in analogia a quanto avviene in tutti i campionati internazionali del motorsport, le competizioni hanno una straordinaria funzione sperimentale sulle soluzioni che garantiscono risparmio ambientale all’attività poi svolta dai veicoli sulle strade.



Tutti i truck che scenderanno in pista hanno l’obbligo di utilizzo di benzina bio _HVO rinnovabile (olio vegetale idrotrattato) nei camion da corsa. Si tratta di un prodotto composto da materie prime rinnovabili al 100% e che non rilascia diossido di carbonio nell’atmosfera.



Un altro dei settori chiave per l'industria, che può svolgere un ruolo significativo nella riduzione delle emissioni di CO2, sono gli pneumatici. Uno pneumatico può influenzare fino al 30% del consumo di carburante di un autocarro, e quindi gli pneumatici possono contribuire a ridurre ulteriormente le emissioni totali dell'autocarro e del rimorchio.



In pista, i camion potranno sperimentare con Goodyear la più recente tecnologia di pneumatici, guidata da materiali sostenibili e sistemi di gestione degli pneumatici efficienti.



ENTRY LIST PILOTI

1 Révész Racing – MAN - Norbert Kiss - Hungarian

2 SL Trucksport 30 – MAN - Sascha Lenz - German

4 Team Hahn Racing – IVECO - Jochen Hahn - German

11 Don’t Touch Racing – IVECO - André Kursim - German

14 Reboconorte Racing Truck Team – MAN - José Rodrigues - Portuguese

17 Apollo Tyres Tor Truck Racing – MAN - Shane Brereton - British

20 Buggyra ZM Racing - FREIGHTLINER - Téo Calvet - French

23 T Sport Bernau – MAN - Antonio Albacete - Spanish

24 Tankpool24 Racing – SCANIA - Steffen Faas - German

25 Hecker Racing – SCANIA - Clemens Hecker - German

33 Anderson Racing – MAN - Jamie Anderson - British

44 Team Schwabentruck – IVECO - Steffi Halm - German

55 Buggyra ZM Racing – FREIGHTLINER - Adam Lacko - Czech

66 Lion Truck Racing - MAN - Anthony Janiec - French

77 Reinert Racing – IVECO - René Reinert - German



I camion scenderanno in pista da sabato alle 9.45 per le prove libere, mentre la qualifica sarà alle 12.10. La Superpole alle 12.35 e poi Gara1 alle 14.35 e Gara2 alle 16.40.

Domenica le qualifiche saranno alle 10.35, la Superpole alle 11.00, Gara3 alle 13.05 e Gara4 alle 15.10. Dalle 16.00 in pista la parata dei camion decorati.



Tutte le gare saranno trasmesse in diretta anche in questa stagione sul canale Youtube ‘Goodyear FIA European Truck Racing Championship’.



CONTINUA LA PREVENDITA DEI BIGLIETTI È ancora possibile acquistare i biglietti in prevendita. Sul sito misanocircuit.com e sulla piattaforma TicketOne è disponibile un biglietto circolare che comprende l’accesso alla tribuna, all’area sportiva e commerciale nel paddock e l’accesso alla MWC Square con tutte le sue proposte e iniziative speciali.

Prezzi: sabato 16 euro, domenica 20 euro, abbonamento sabato + domenica 32 euro. Under 12: 1 euro.

In base alle aggiornate disposizioni normative, per accedere al circuito non occorre green pass e non sono previste limitazioni.