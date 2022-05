Eurovision: spot di Rimini nelle tv di tutto il mondo, boom di visualizzazioni

Attualità

Rimini

| 12:33 - 19 Maggio 2022



Rimini nella top ten delle località italiane più visualizzate grazie alla vetrina internazionale dell’Eurovision song contest. Le cartoline riprese dal drone Leo per l’Eurovision 2022 e mandate in onda dal 10 al 14 maggio hanno conquistato i viaggiatori di ogni continente.



Sono stati pubblicati un totale di 79 post per la promozione del territorio e del turismo in Italia, che hanno raggiunto complessivamente, sui social Rai, 64.513 account unici sul Facebook, 349.289 su Instagram, generando 379.816 impressions totali. Su Twitter si sono registrate 200.105 visualizzazioni e 14.083 interazioni.



E la video cartolina della città di Rimini con un viaggio di 40 secondi dall’alto che ha mostrato le grandi bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche della città è stato vista 432.718 volte.



Le postcards sull'Italia che sono state abbinate ad ognuno dei 40 Paesi in gara e ai rispettivi artisti e realizzate grazie alla sinergia tra Rai, Ministero del Turismo e Enit, hanno regalato un affresco delle bellezze del Paese e raccontato gli scenari mozzafiato dell’Italia. Il drone ha unito una tecnica di ripresa acrobatica a quella stabilizzata, insieme alla Cgi e alla grafica in postproduzione ed è stato invocato dai conduttori per lanciare i concorrenti in gara.



Una campagna che oltre a intercettare i telespettatori della manifestazione “non sportiva” più guardata al mondo, ha ottenuto una grande visibilità anche sui canali social.