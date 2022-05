Tennis, a Viserba ai quarti Vagnini, Zamagni, Arrigoni e Filippi

Sport

Riccione

| 12:27 - 19 Maggio 2022

Si è allineato ai quarti il torneo nazionale di 3° maschile, il memorial “Sandrino Boschetti”,organizzato dal Tennis Club Viserba. Dopo Andrea Zanuccoli (Polisportiva 2000 Cervia), Giacomo Ercolani (Ct Casalboni Santarcangelo) e Gianluca Vannucci (Ct Misano Out), quarti di finale anche per il n.1 del seeding, il giovane portacolori locale Pietro Vagnini, Andrea Arrigoni (Ct Cesena), Tommaso Filippi (Forum Forlì) e Massimiliano Zamagni (Ct Cicconetti).

3° turno: Gianluca Vannucci (3.3)-Marco Storoni (4.2) 6-1, 6-1. Ottavi: Giacomo Ercolani (3.2, n.4)-Fabio Gradara (3.3, n.14) 6-2, 6-7, 10-4, Andrea Leurini (3.2, n.5)-Pietro Matteini (3.4) 6-3, 6-2, Pietro Vagnini (3.1, n.1)-Federico Romani (3.3, n.16) 6-3, 6-3, Andrea Arrigoni (3.3, n.9)-Loris Tomasetti (3.3, n.8) 7-6, 6-3, Tommaso Filippi (3.3, n.11)-Edoardo Dionigi (3.2, n.6) 6-4, 6-1, Massimiliano Zamagni (3.1, n.3)-Alessandro Manco (3.3. n.14) 4-6, 7-6, 11-9.

Quarti anche per Andrea Zanuccoli (3.3, n.10), per il forfait del suo avversario.

Il giudice arbitro è Antonio Giorgetti, direttore di gara Massimiliano Donnarumma.