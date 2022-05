Cultura e turismo, pnrr occasione di rilancio. Il punto in un convegno a Rimini

Turismo

Rimini

| 12:24 - 19 Maggio 2022

Castel Sismondo di Rimini.



Terzo e ultimo appuntamento del ciclo di convegni, organizzati dal Centro di Studi Avanzati sul Turismo – CAST dell’Università di Bologna e dall’Associazione Arte e Fede, per approfondire le possibilità di finanziamento del PNRR per i settori Turismo, Cultura e Beni Culturali.



Il convegno, organizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” di Rimini, si terrà venerdì 20 maggio alle ore 10.00 in presenza e online previa registrazione gratuita sul sito https://eventi.unibo.it/pnrr-turismo.



In presenza: Aula Alberti 7 presso il Campus di Rimini, entrata Cortile Alberti lato Piazza Ferrari; online: piattaforma Microsoft Teams.



Il convegno del 20 maggio a Rimini conclude il ciclo di tre convegni che hanno avuto come punto focale la Missione 1 del PNRR che finanzia misure per il miglioramento delle strutture turistico-ricettive e, in misura minore, interventi utili alla valorizzazione dei siti storici e culturali, per potenziarne la capacità attrattiva, la sicurezza e l’accessibilità.



Verranno analizzati i nuovi scenari che il PNRR disegna per la rivitalizzazione del patrimonio di arte e tradizioni italiano e, in definitiva, per il rilancio del turismo culturale, di quello dei cammini e di quello religioso. Turismo e cultura sono tra i pochissimi prodotti made in Italy non delocalizzabili attorno ai quali è possibile costruire nuovo valore e nuovo lavoro per le comunità locali e gli italiani di domani.



Da questo terzo incontro ci aspettiamo riflessioni e suggerimenti per mettere in condizione policy makers, operatori turistici, custodi e proprietari del patrimonio artistico-culturale-religioso di valorizzare al meglio le opportunità di sviluppo turistico implicate nel PNRR.



Verranno pertanto analizzati e approfonditi: gli aspetti della legislazione dei beni culturali e gli interventi legislativi utili a rispettare le rigide scadenze poste dal PNRR per gli interventi strutturali (magari guardando alla legislazione in deroga utilizzata per la gestione dei terremoti); strumenti e metodologie su come sviluppare prodotti non convenzionali, “partecipativi” come i cammini e i sentieri di pellegrinaggio per il Giubileo del 2025 che – al di là del suo valore spirituale – è una occasione dove i luoghi e le strutture religiose possono diventare sia veicolo per l’arte e la cultura, sia momento di riflessione sul senso proprio degli edifici usati; le strategie e gli interventi legislativi per rivitalizzare gli antichi borghi di cui è intessuto il territorio italiano, custodi di patrimoni artistici e tradizioni di straordinario valore culturale e spirituale; le urgenze collegate a interventi specifici sulla professione di guida turistica, per formare le nuove guide alle culture e abitudini dei nuovi turisti, fornendo le conoscenze necessarie a entrare in sintonia: elemento imprescindibile del passaparola positivo, del riacquisto e, in generale, dello sviluppo turistico.



Il ciclo di convegni è organizzato dal Centro di Studi Avanzati sul Turismo – CAST, Campus di Rimini - Università di Bologna e dall’ Associazione “Arte e Fede”.



Si avvale del sostegno di: Piano strategico di Rimini Venture, Uni.Rimini spa, Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”.



Con il Patrocinio di: Comitato Economico e Sociale dell’Unione Europea, Ministero del Turismo, Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di culto della Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna (CEER), Ufficio Pastorale del Turismo, sport, tempo libero e pellegrinaggio della Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna (CEER).



Per maggiori informazioni sui programmi dei singoli eventi e sulle modalità di partecipazione https://eventi.unibo.it/pnrr-turismo; www.turismo.unibo.it.



E’ possibile rivedere le registrazioni dei singoli convegni sul canale youtube del Centro di Studi Avanzati sul Turismo-CAST