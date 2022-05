Rimini: i ragazzi del Baseball tornano ad allenarsi, ma la dirigenza ha dovuto pagare

Attualità

Rimini

| 11:59 - 19 Maggio 2022

L'ingresso del campo.

Tornano ad allenarsi gli atleti dello Junior Rimini Baseball e Softball, a cui era stato impedito l'accesso al campo per una querelle con il gestore della struttura. La vicenda ha avuto un epilogo dolce-amaro. La dirigenza ha dovuto cedere al pagamento richiesto dal gestore "Noi dobbiamo tutelare i nostri giocatori" dice Francesco Zucconi presidente del Consiglio direttivo "il gestore ci è venuto incontro diminuendo la cifra richiesta (10mila euro n.d.r.) e dandoci due date per il pagamento". Gli atleti non avevano più avuto accesso alla parte del campo dello Stadio del Baseball da sempre dedicata ai ragazzi dal 10 maggio. Il gestore aveva infatti apposto un cartello vietando l'ingresso ed impedendo agli atleti anche di recuperare il materiale per gli allenamenti. "Pur avendo il diritto di allenarci e il diritto di non pagare" continua Zucconi "abbiamo preferito trovare un accordo per il bene dei nostri ragazzi". Il presidente dello Junior Rimini Baseball e Softball non nasconde la difficoltà economica, ma è grato a tutti gli atleti e rispettive famiglie per il grande cuore dimostrato. "Non siamo una società con grandi sponsor, non abbiamo un numero enorme di tesserati" dice Zucconi "e le spese ci sono. Non vogliamo chiedere una 'donazione' da parte delle famiglie. Nell'informarle dell'epilogo della situazione, abbiamo chiesto loro di essere ancora più presenti usufruendo di tutti i servizi e le occasioni offerte per contribuire". Feste sociali, lotterie, partecipazione al Summer Camp: in questo modo famiglie ed atleti possono aiutare la società in questo momento delicato. "La risposta delle nostre famiglie, anzi della nostra famiglia, è stata eccezionale: in tanti con piccole attività si sono offerti di sponsorizzare, altri hanno chiesto ai loro datori di lavoro di sostenerci. E' una risposta che commuove".

Da pochi giorni i ragazzi hanno ripreso gli allenamenti. In questa settimana di difficoltà sono state tantissime le società sportive della provincia a mettersi a disposizione dello Junior Rimini Baseball e Softball. "Le squadre e le società sono state meravigliose. Hanno offerto gli spazi, le attrezzature, i materiali. Si sono dette disponibili ad organizzarsi per far allenare i nostri atleti. Una disponibilità ed una partecipazione totale che ci ha allargato il cuore e che non dimenticheremo". Conclude Zucconi.