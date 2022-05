Bellaria, sassi dipinti dai bimbi con messaggi positivi nel parco della Casa Rossa

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:58 - 19 Maggio 2022

La giornata dei bimbi distribuendo i sassi decorati.

Nella giornata di mercoledì, i bambini dell'istituto per l'infanzia Bosco Incantato hanno dato seguito al percorso svolto a scuola, recandosi al parco della Casa Rossa. Qui, in prossimità del monumento dedicato ad Alfredo Panzini, hanno collocato dei sassi che loro stessi hanno dipinto a mano, ispirati dalla voglia di trasmettere messaggi positivi. Chiunque può recarsi al parco e portare via con se' il sasso che più gli piace. Il progetto è a cura di Zaffiria con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina.