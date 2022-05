Coriano, nominati i 36 scrutatori impegnati nelle prossime elezioni

Attualità

Coriano

| 11:41 - 19 Maggio 2022

Ingresso del Municipio di Coriano.

Convocata dal presidente e sindaco Domenica Spinelli, presenti tutti i componenti ed il vicesegretario comunale, si è riunita questa mattina, giovedì 19, la Commissione elettorale comunale.



Come in occasione di tutte le tornate elettorali nei giorni scorsi il sindaco Spinelli ha provveduto ad emanare un avviso pubblico rivolto agli elettori del comune iscritti all’albo degli Scrutatori affinché dessero la loro disponibilità ad essere nominati per le elezioni amministrative del 12 giugno prossimo.



Sono pervenute 25 domande idonee sui 36 posti necessari a coprire tutti i 9 seggi del comune di Coriano.



Tale metodologia applicata, a differenza delle volte scorse, è stata messa in discussione dal consigliere Cristian Paolucci. Si è provveduto, così, alla votazione da parte della stessa Commissione per l’applicazione di tale procedura registrando i voti a favore del presidente Spinelli e dei componenti Roberto Bianchi e Stefano Aluigi e quello contrario di Cristian Paolucci.



Si è quindi passati al sorteggio degli 11 posti vacanti. La Commissione si è conclusa con l’estrazione casuale di ulteriori 36 nominativi in qualità di supplenti. L’approvazione del verbale si è conclusa con il voto unanime.



“Ringrazio tutti coloro che si adopereranno al fine di un corretto svolgimento delle procedure elettorali – ha detto il presidente e sindaco Domenica Spinelli – essendo tale ruolo espressivo del senso civico e di fondamentale importanza per il rispetto della democrazia”.