Trattamento Peeling: info e consigli utili

| 11:15 - 19 Maggio 2022

Al giorno d’oggi si presta molta attenzione alla cura del proprio corpo e del proprio aspetto, sia donne che uomini, infatti, utilizzano quotidianamente prodotti per trattare la pelle del viso e del corpo. In particolar modo, sentiamo spesso parlare di Peeling, un trattamento molto comune e frequente che permette di rivitalizzare la pelle, donandole nuovamente la giusta elasticità ed idratazione. Vediamo nello specifico, cos’è il peeling, a cosa serve e in che modo può garantire risultati ottimali.



Trattamento Peeling: cos’è?



Il Peeling è un trattamento dermocosmetico che mira all’esfoliazione della pelle mediante l’utilizzo di sostanze chimiche attive, come ad esempio, l’acido glicolico. I cosmetici impiegati per questo trattamento contengono all’interno tutti ingredienti fondamentali, capaci di rimuovere le cellule superficiali devitalizzate, stimolando allo stesso tempo i meccanismi di rinnovamento dello strato corneo.



I trattamenti peeling che quindi, si basano proprio sull’esfoliazione della pelle, garantiscono un aspetto più luminoso, compatto e levigato. Grazie a questo tipo di trattamento si tenta di aiutare il processo di rigenerazione della nostra pelle, che con il passare degli anni, è destinata a perdere elasticità e a diventare più opaca.



Senza il trattamento peeling, infatti, le cellule morte non vengono esfoliate e si depositano in superficie cementandosi, ciò comporta proprio una diminuzione notevole dell’elasticità e dell’idratazione, ma soprattutto una maggiore opacità, che nel complesso, rendono il nostro aspetto spento e trascurato. I risultati del trattamento sono visibili fin da subito, grazie all’esfoliazione, infatti, la pelle diventa immediatamente più luminosa e morbida, donandoci anche un colorito più vivo e sano.



In che modo si ottengono risultati ottimali?



Abbiamo già anticipato che gli ingredienti contenuti nei prodotti per il trattamento peeling, si basano su sostanze chimiche attive.

In particolare, è fondamentale l’azione del siero acido glicolico, appartenente alla famiglia degli alfa-idrossiacidi, che viene estratto dalla canna da zucchero e possiede un’ottima capacità esfoliante.

In questo caso, per il trattamento peeling estetico è fondamentale per il rinnovamento della pelle, sia in età giovane, sia in età più avanzata.

Grazie al peeling i vari ingredienti del prodotto consentono di accelerare il naturale turnover cellulare, la pelle respira e viene liberata da tutte le impurità e gli inestetismi.

Dopo il trattamento, quindi, la nostra pelle apparirà sicuramente più luminosa, liscia e morbida, ma soprattutto, favorirà anche i trattamenti successivi di idratazione.





Come funziona il trattamento Peeling?



Abbiamo già detto che il trattamento peeling è utile a stimolare l’esfoliazione della pelle mediante un’azione chimica, molto diversa da quella adoperata ad esempio per lo scrub. Quest’ultimo infatti, va a rimuovere le cellule morte solo in superficie mediante un’esfoliazione di tipo meccanico, il peeling invece, prevede sicuramente un effetto più profondo.



I prodotti utilizzati per il trattamento peeling possiedono la proprietà cheratolitica capace di favorire l’eliminazione delle cellule morte e contemporaneamente, stimolare i meccanismi di rinnovamento della pelle. In generale, i vantaggi e gli effetti del peeling sono: Miglioramento qualitativo delle fibre elastiche stimolate in profondità;

Azione anti-age che attenua gli effetti di invecchiamento cutaneo come ad esempio, le rughe; Correzione parziale di ipercromie, cicatrici e segni cutanei, come l’acne.