Riccione verso il voto, in corsa anche il Movimento 3 V: ecco la lista dei candidati

Attualità

Riccione

| 11:13 - 19 Maggio 2022

La presentazione della Lista 3 V.

Alle amministrative di Riccione scende in campo anche il Movimento 3 V, a sostegno della candidata Stefania Sinicropi. “Il M 3 V è un partito politico che sin da subito vuole distinguersi dagli altri – spiegano - sia per la sua formazione sia per i principi di coerenza, libertà e verità che alimentano la sua azione e i suoi obiettivi sociali.Lo sviluppo di una comunità solidale nel rispetto delle altrui differenze, con particolare attenzione alla tutela della libertà di scelta e di garanzia di quelli che sono i diritti fondamentali dell’uomo, il lavoro e la salute. Porteremo in politica la reale voce dei cittadini”.



La lista dei candidati a sostegno di Stefania Sinicropi



Raffaella Pini

Giuseppe Chirico

Luciana Briganti

Jacopo Ragni

Francesca Romana Scarinci

Fabrizio Paolizzi

Eva D'Introno

Andrea Benetti

Daniela Ruggeri

Luigi Corroppoli

Raffaella Albertazzi

Piero Melloni

Antonella Marfisi

Glauco Selva

Eva Cela

Luciano Caminati

Claudio Galletti

Gloria Giovannini

Luigi Berthod

Isabella Marcaccini