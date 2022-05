Karate: cinque podi per la scuola di Santarcangelo al trofeo regionale Fikta

Sport

Domenica 15 Maggio San Giorgio di Piano (BO) ha ospitato un importante appuntamento organizzato dalla FIKTA (Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini) della regione Emilia Romagna. Duecentocinquanta atleti, dai bambini agli adulti over 60, protagonisti dello stage mattutino, mentre al pomeriggio si è svolto un trofeo regionale per 320 bambini e ragazzi dai 6 ai 25 anni, da cintura bianca a marrone. Il trofeo consisteva nell’ esecuzione di un esercizio denominato Kata (Forma) con gli atleti divisi per fasce di età e grado.



L’ A.S.D. Shotokan Karate Club Santarcangelo ha partecipato con 6 atleti di cui 5 sono saliti sul podio:



1° classificata Vittoria Crosara.

2° classificati Nicole Pirini, Vittoria Cartelli.

3° classificato Giacomo Casagrande.

4° classificata Manila Baldini.



Una giornata pensata per essere una festa dello sport e un’occasione per stare insieme condividendo valori, educazione e cultura del Karate tradizionale.