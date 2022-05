Rimini, auto contro scooter sulla statale 16, ferito il centauro

Cronaca

Rimini

| 10:38 - 19 Maggio 2022

I mezzi coinvolti nell'incidente.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina, giovedì 19 maggio, a Rimini sulla statale 16 all'altezza di Casa Pomposa. Un'auto con targa sammarinese, guidata da una signora, per cause ancora al vaglio, avrebbe invaso la corsia tagliando la strada ad uno scooter, venendo poi urtata dal mezzo. La manovra dell'auto è stata fatta forse per entrare nel parcheggio di Casa Pomposa. Sul posto la Polizia Locale, la Polstrada e un'ambulanza. Il centauro non avrebbe riportato, fortunatamente, gravi ferite. Il traffico è rallentato per consentire i rilievi da parte delle forze dell'ordine.