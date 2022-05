Torna l'evento dedicato a vini e spumanti, ma cambia format: ecco Degusta Riccione

Eventi

Riccione

| 10:35 - 19 Maggio 2022



L'atteso evento "VSQ Riccione - Vini Spumanti di Qualità" quest'anno cambia format e diventa Degusta Riccione.

Dal 20 al 22 maggio Riccione dedica tre giorni alla scoperta dei vini e degli spumanti proposti dalle più prestigiose cantine italiane in un lungo weekend di eventi e iniziative in cui la cultura enogastronomica si sposa all'arte, alla storia e alla grande musica. Da viale Ceccarini a piazzale Roma a viale Gorizia, sede di Villa Franceschi, si snoda un itinerario in un'esperienza unica interpretata dal nuovo progetto Degusta Riccione.

Venerdì 20 maggio Degusta apre ufficialmente l'edizione 2022 con l'inaugurazione dei nuovi allestimenti interni ed esterni di Villa Franceschi (viale Gorizia 2). In occasione delle celebrazioni per il Centenario di Riccione comune autonomo, la Villa apre al pubblico alle ore 18 con una nuova veste che la renderà una rinnovata sede espositiva grazie al progetto di restyling a cura di Beatrice Buscaroli, in collaborazione con Davide Bagnaresi e Stefano Tonti. All'ingresso esterno, la suggestiva installazione ideata dal designer Marco Morosini. Il taglio del nastro sarà accompagnato dalla prestigiosa cantina Ferrari, dalla musica dal vivo e dal dj set. In viale Ceccarini gli stand delle cantine vitivinicole accoglieranno i visitatori dalle ore 17 alle 23.

Sabato 21 maggio viaggio indietro nel tempo in viale Ceccarini alle ore 11 con le vetture d'epoca degli anni Venti, quelle che circolavano sulle strade della nascente Riccione, in un progetto promosso da Adriatic Veteran Cars Club. Tra queste meraviglie del passato, per rendere omaggio al Centenario della città, spicca una splendida F.A.T.A. Aurea del 1922, unico esemplare esistente al mondo, perfettamente conservato e marciante, che sarà posizionata al centro del viale. Oltre alla F.A.T.A Aurea si potranno ammirare altri cinque meravigliosi esemplari delle quattro ruote creati dal 1914 al 1925, anno di costruzione della Fiat 509 a forma di pesce che l'eccentrico proprietario si fece realizzare per le vacanze al mare. Le auto d'epoca, in esposizione fino alle ore 23, saranno accompagnate dalle performance artistiche delle pittrici dell'Associazione artistica SCultura di Riccione che, dalle ore 14 alle 19, sui loro cavalletti dipingeranno le protagoniste delle giornata. Gli stand di Degusta per le degustazioni e gli assaggi saranno aperti dalle ore 11 alle 23.

Domenica 22 maggio l'appuntamento con le bollicine di Degusta è dalle ore 11 alle 23. Dopo un tour per la città le auto d'epoca torneranno sul viale Ceccarini alle ore 11. Appuntamento al Primadonna Lounge alle ore 12:30 per le premiazioni e la tavola-rotonda dedicata all'automobilismo degli anni Venti, La F.A.T.A. Aurea e gli Anni Ruggenti, insieme Maurizio Catozzi e Teresa Uccellini, direttore e vice direttrice del mensile "Auto d'Epoca", e alla giornalista Chiara Caliceti.

In piazzale Roma alle ore 19:30 il primo appuntamento della stagione con la grande musica. Al tramonto, sulla spiaggia antistante la piazza, l'Orchestra Sinfonica del Teatro Rossini di Pesaro e Dj Ralf si uniscono in un concerto-spettacolo dove i generi diversi si incontrano e si fondono per regalare una melodia unica.

Il progetto è a cura di Consorzio Viale Ceccarini e Consorzio Riccione Intrattenimento, con il patrocinio del Comune di Riccione.