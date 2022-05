Misano, dallo sport al mercatino d'artigianato: gli eventi del weekend

Eventi

Misano Adriatico

| 10:31 - 19 Maggio 2022



Sport, intrattenimento per i più piccoli e non solo nel weekend in arrivo, che sarà caratterizzato da temperature tipicamente estive.

Sul fronte sportivo Misano Adriatico ospiterà, sabato e domenica, due importanti manifestazioni. Il Campionato Regionale FISR Solo Dance porterà ad esibirsi al Palasport di Via Rossini i migliori talenti del pattinaggio artistico emiliano romagnolo.

A Misano World Circuit, invece, andrà in scena la tappa d'apertura del FIA European Truck Racing Championship, il campionato continentale dedicato ai "bisonti della strada", con tante iniziative ed intrattenimento anche nel paddock.

Secondo appuntamento con la piccola rassegna di teatro per famiglia Miraggio di Maggio. Domenica 22 maggio, dalle 17:30, in piazza della Repubblica andrà in scena lo spettacolo "Cenerentola in bianco e nero", a cura della compagnia Proscenio Teatro. Per l'occasione, dalle 15:00, ci sarà un mercatino di artigianato artistico.

Il mercatino dedicato ai prodotti artigianali, come ogni domenica, attenderà anche quanti volessero concedersi una passeggiata nella bella cornice di Portoverde.