Ginnastica artistica maschile, gli atleti riminesi pronti ai playoff per l'accesso in A1 La Polisportiva Celle si contenderà il passaggio assieme ad altre due società. L'appuntamento per domenica 22 a Napoli

Sport Rimini | 10:16 - 19 Maggio 2022

Si avvicina il tanto atteso evento dei play off che si svolgeranno domenica 22 al Pala Vesuvio di Napoli dove i riminesi si giocheranno l’accesso alla serie A1.

A contendersi un posto nella massima serie saranno oltre la Polisportiva Celle, la Società Roma 70 e la Costanza Andrea Massucchi di Mortara.

La formula di gara prevede sfide a triello, due sfide ad ogni uno dei 6 attrezzi, dove il primo classificato guadagnerà 3 punti, 2 al secondo e 1 al terzo. La squadra che totalizzerà il maggior numero di punti nel 2023 parteciperà al campionato di serie A1.

L’obiettivo all’inizio della stagione era sicuramente la salvezza nella serie A2, ma ora consapevoli delle proprie potenzialità, i ragazzi tenteranno un’impresa

storica ma sicuramente alla loro portata. La gara verrà trasmessa in diretta web su Euro sport a partire dalle ore 9.45 di domenica 22 maggio.

