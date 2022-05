Rimini: lavori sulla SS16, disagi per pedoni e ciclisti. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 09:51 - 19 Maggio 2022

La zona interessata dai lavori.

I lavori in corso iniziati da poco sulla statale 16 a Rimini e le conseguenti chiusure hanno creato disagio ad una residente che ha scritto al nostro numero whatsapp. "Sono una ragazza residente al villaggio primo maggio e a seguito della chiusura di via Flaminia Conca/SS16 volevo segnalare il grande disagio che si è venuto a creare per i pedoni" scrive la nostra lettrice "ma soprattutto per i ciclisti della zona che da monte si dirigono verso mare dato che le uniche alternative proposte sono la Statale e Via Rodriguez, due strade tutt'altro che sicure considerando la velocità con cui vengono percorse e i mezzi pesanti che le attraversano. Non posso credere che un comune come il nostro, così "green" e attento alle esigenze dei suoi cittadini non abbia pensato ad un piccolo passaggio ciclopedonale a lato del cantiere oggetto dell'intervento, per permettere anche ai bambini di poter andare a scuola in sicurezza, ma anzi costringendo l'utilizzo dell'auto, a chi ovviamente ne dispone una perché non è scontato, per tratti anche brevi e in una stagione che permette di muoversi liberamente in bicicletta. Non si tratta di una settimana o dieci gg di lavoro, dove noi tutti avremmo portato pazienza e capito l'esigenza di questi lavori ma bensì di sei settimane (un mese e mezzo di blocco alla viabilità ciclopedonale). È a dir poco vergognoso."





