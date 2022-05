'Divina bistecca' apre a Rimini: carne di prima scelta ed un omaggio a Dante

Eventi

Rimini

| 09:42 - 19 Maggio 2022

L'interno del ristorante 'Divina Bistecca'.

Da Bertinoro alla Darsena di Rimini, dalla collina al mare. A San Giuliano Mare inaugura "Divina bistecca" un ristorante di lunga tradizione, a conduzione familiare, pensato e realizzato in omaggio alla "Commedia" di Dante Alighieri. "Dante è uno degli italiani più illustri, rappresenta l'Italia ed è il padre della nostra lingua" dice Maria Antonietta, la titolare "Ci siamo ispirati a lui e alla sua opera per il nostro locale".

"Divina bistecca" ha una lunga storia che passa anche da Bertinoro dove ha aperto i battenti nel 2014. "Era la nostra prima esperienza nella ristorazione" racconta orgogliosa Maria Antonietta "non è stato facile ma ci siamo fati un nome, abbiamo creato un bell'ambiente. Ora torniamo a casa, non perché non ci siamo trovati bene a Bertinoro, ma era il momento di tornare". Il Divina Bistecca ha un nome che non si presta ad equivoci: Gaetano, marito di Maria Antonietta, è un macellaio di esperienza ultratrentennale e conosce molto bene la materia. Carne, bistecche di alta qualità sono sempre presenti nel menù.

Dante, come detto, ispira l'ambientazione del Divina Bistecca. Il locale è infatti diviso in tre aree: Inferno, Purgatorio e Paradiso. "Anche nei piatti ci sono i versi della Divina Commedia" dice ancora Maria Antonietta.

Un locale a conduzione familiare. Se Maria Antonietta fa gli onori di casa e si occupa della sala e Gaetano usa la sua esperienza per scegliere i prodotti migliori, a "tradurre" tutto questo in piatti di grande qualità c'è Mattia, figlio della coppia, chef giovane, appassionato e capace. "Il nostro non è il solito menù di carne" dice orgogliosa Maria Antonietta "qui si mangia la carne ma in maniera un po' diversa". Il locale inaugura oggi, giovedì 19 maggio. Si trova in via Ortigara 51 alla Darsena e sarà aperto fino a fine estate a pranzo e cena (12 - 15.30 e 19-23)