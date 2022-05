Cronaca

Coriano

| 07:26 - 19 Maggio 2022

I pompieri in azione la schiuma estinguente.

Un incendio partito dalle sterpaglie, ha coinvolto un canneto e un magazzino di una ditta con all'interno solventi e materiali infiammabili. E' successo nel primo pomeriggio di mercoledì 18 a Coriano. Verso le 14.30 i Vigili del Fuoco di Rimini con 5 mezzi e 10 pompieri sono intervenuti in via Oscar Romero. A fuoco anche gli armadi del magazzino che contenevano vernici e solventi. Per spegnere le fiamme i pompieri ci hanno messo circa tre ore.