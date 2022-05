Misano Gran Prix Truck, spettacolo in pista ma anche nel paddock

Sport

Misano Adriatico

| 16:38 - 18 Maggio 2022



Manca pochissimo al ritorno del Misano Grand Prix Truck 2022, in scena sabato e domenica (21-22 maggio) a Misano World Circuit. C’è grande attesa per lo spettacolo in pista, con la prova inaugurale del Goodyear FIA European Truck Racing Championship.



La gara sarà solo uno degli ingredienti del week end. Oltre all’atteso raduno dei camion decorati, il paddock tornerà a vivere e sarà parte integrante dello spettacolo della due giorni dedicata alla grande community dei camionisti.



Nel paddock 1, nell’area prove, recandosi presso lo stand dei media partner Vado E Torno e Trasportare Oggi sarà possibile registrarsi per i test drive, che tornano dopo due anni di assenza. In pista e in strada si potranno testare i veicoli delle case costruttrici DAF, Iveco, Mercedes-Benz Trucks e Renault Trucks, dotati delle più innovative tecnologie e alimentazione green.



Si candidano a catturare attenzione, anche quest’anno, i mezzi che saranno esposti dal Circolo Camion Storici. Si tratta di mezzi datati anni ’30, ’40, ’50, ’60 e ’70, tutti restaurati o conservati. Tra gli altri, sarà possibile ammirare il Fiat 682 N2 del 1956, camion simbolo della ripartenza dell'Italia, prodotto fino agli anni '80 per il mercato africano, e l’autogru Fiat 300 Cristanini, mezzo che il 2 agosto del 1980, a seguito dell'attentato alla stazione di Bologna, diede una grande mano al Corpo dei Vigili del Fuoco.



Nell’area commerciale, oltre alle novità più interessanti delle case produttrici Iveco, Daf, Mercedes-Bez Truck Italia, Renault Trucks e Ford Trucks Italia, quest’ultima in partnership con Rossi Veicoli, sarà possibile scoprire tutte le proposte delle aziende che compongono la filiera.



Bronchi Combustibili, distributore autorizzato dei lubrificanti TotalEnergies per la regione Marche e le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Ferrara, Bologna, Modena, Rovigo e San Marino, avrà il piacere di accogliere i clienti presso la propria hospitality ‘dal gusto romagnolo’, per presentare la propria offerta, in particolare i vantaggi derivanti dall’utilizzo della gamma Rubia.



Scar, professionista nel fissaggio e manutenzioni mezzi, sarà presente con un furgone dimostrativo Sarmobil, un’officina mobile che si caratterizza per qualità, robustezza e assortimento disponibile. I clienti potranno verificare, attraverso un configuratore che genera un rendering, l’allestimento del proprio furgone, un servizio che è disponibile per qualsiasi marca e modello di veicolo commerciale e van.



Dierre Dimensione Ricambi accoglierà presso la propria hospitality, nella giornata di domenica, gli 84 clienti che fanno parte della Rete di Offine C.B.R. Saranno presenti diversi produttori di ricambi che esporranno prodotti e materiale informativo con la possibilità di dialogare direttamente con le officine presenti.



L’azienda tedesca Prinx Chengshan presenterà il DR606, il primo pneumatico a ricevere la prestigiosa certificazione TÜV SÜD che ne assicura l’affidabilità e l’alto standard di qualità, per aver superato brillantemente i test di frenata sul bagnato, rumore in transito, rotolamento resistenza e robustezza.



Datacol, azienda che fornisce prodotti professionali per l’autotrazione, presenterà, in particolare, la linea di additivi motore Energy Project e i nuovi fanali a Led.



Acitoinox sarà a Misano con un’esposizione completa della sua ricchissima produzione di accessori per camion in acciaio. Tra le tante novità che esposte il rivoluzionario copribulloni in acciaio inox, un nuovo device per l’illuminazione delle barre e le nuove taniche per l’acqua. Occhi puntati, poi, sulla presentazione dello Scania S Reliver, dei Fratelli Errigo che verrà presentato sabato 21 alle 15.15, per il quale Acitoinox si è cimentata per la prima volta nel design di un allestimento a 360°.



Acton sarà al presente al Misano Grand Prix Truck 2022 nell'Acton Village, uno spazio dove farà conoscere tutti i suoi prodotti e servizi: dai carburanti speciali agli oli lubrifcanti ed alla carta carburante, dal servizio di fornitura di gas, all'energia elettrica ed alla fbra.



Apollo Tyres, oltre ad essere in gara con il suo Apollo Tyres Tor Truck Racing Team, sarà presente a Misano anche per presentare la propria azienda i propri prodotti.



La proposta di TMT International si concentrerà sull’intermodalità, con i semirimorchi a piano mobile intermodali e container a piano mobile, e sull’industria 4.0. L’azienda, infatti, ha registrato il marchio Trailer Master Technology, un sistema di controllo remoto del semirimorchio che fornisce dati utili al cliente e permette l'attivazione di alcune componenti, dal pianale mobile al bloccaporte.



Truck Point, azienda che si occupa di assistenza Radio CB, a Misano sarà attrezzata per provare direttamente sul posto le attrezzature e verificare l’origine di eventuali problemi.



Presso lo stand di Rino Custom, che si occupa della personalizzazione a 360° del veicolo, e in giro per il paddock verrà registrata una puntata de ‘Il boss dei camion’, prossimamente in onda sul canale 68.



Saranno inoltre presenti Lombardi Industrial, società umbra che si occupa della vendita di semirimorchi nuovi e concessionaria di marchi Rolfo Plasticgall, per semirimorchi isotermici frigo a temperatura controllata, e Viberti, per semirimorchi centinati; E-Trucks Srls, azienda leader nella produzione di accessori per camion e veicoli industriali; Truck Led Italia, specialista delle tende parasole, e New Service Srl di Verona che si occupa di tappezzeria completa, riparazione sedili, allestimenti interni, impianti Hi-Fi car, personalizzazioni interne e cubicatura.



CONTINUA LA PREVENDITA DEI BIGLIETTI È possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito misanocircuit.com e sulla piattaforma TicketOne. Disponibile il biglietto circolare che comprende l’accesso alla tribuna, all’area sportiva e commerciale nel paddock e l’accesso alla MWC Square con tutte le sue proposte e iniziative speciali. I biglietti potranno essere inoltre acquistati alle casse del circuito nelle due giornate.