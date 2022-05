Basket C Silver, Angels corsari a Casalecchio (49-67)

Sport

Rimini

| 15:00 - 18 Maggio 2022

Un time out degli Angels.

Nel recupero della terza giornata di ritorno, i Dulca Angels di coach Massimo Bernardi, senza Piazza e Ramilli espugnano il campo di CVD (49-67) tenendo ancora vivo il sogno playoff.



In avvio coach Bernardi schiera Nervegna, Mulazzani, Buzzone, Mancini, James, ed è subito rumba in difesa, dove gli Angels di orgoglio dopo tre sconfitte consecutive danno una pronta risposta sul campo, rendendo la partita difficile a CVD.



In attacco Buzzone e Mulazzani la fanno da padrone e i gialloblù provano a scappare già nella prima frazione, 12-17. Il parziale decisivo arriva però nel secondo periodo, quando nonostante i 3 falli di Mancini, dalla panchina con Mazzotti e Chiari arrivano buone risposte di energia e intensità.



A CVD sono concessi solo sette punti nel quarto, mentre i Dulca Angels con Nuvoli, James e un santuoso Buzzone continua a imbucare canestri importanti dall’arco che scavano il vantaggio decisivo per il match, 19-38 alla pausa lunga.



Al rientro, ci prova CVD con Corradini e Campanella ma coach Bernardi chiama subito time out e gli Angels si rimettono in riga con Andrea Mazzotti che in tre azioni, mette a segno 7 punti, mantenendo a distanza i locali, 34-50.



Nell’ultimo quarto, si attende la sirena finale, Nervegna tiene i gialloblù in netto vantaggio con una bomba importante e così i Dulca Angels sono con la testa già al prossimo decisivo match per continuare a sognare i playoff con la capolista Anzola.



IL TABELLINO

CVD CASALECCHIO 49 – DULCA SANTARCANGELO 49- 67



Casalecchio: Papotti 3, Rosa 4, Corradini 11, Campanella 10, Lelli 8, Bastoni 7, Tabellini 2, Taddei 1, Sciarabba 3, Rossi, Fuzzi, Biguzzi, All. Baiocchi



Santarcangelo: Buzzone 27, James 12, Mulazzani 12, Nuvoli 2, Mazzotti 7, Nervegna 7, Chiari, Mancini, Mari, Macaru, Bonfè n.e. Dellarosa n.e. All. Bernardi.



PARZIALI: 12-17; 19-38; 34-50