Salvarono la vita ad aspirante suicida in autostrada, premiati i poliziotti eroi

Santarcangelo di Romagna

14:13 - 18 Maggio 2022



Da undici anni il Giro d’Italia, oltre agli atleti professionisti che corrono le tappe, vedono protagonisti gli agenti in servizio presso i reparti della Polizia Stradale e gli addetti autostradali grazie alle premiazioni degli “Eroi della Sicurezza”, iniziativa nata dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia per valorizzare il loro l’operato sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese.



Prima della partenza dell’undicesima tappa della competizione Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia, Autostrade per l’Italia ha consegnato i riconoscimenti a Claudio Castagnoli, Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, Simone Sberna, Agente della Polizia di Stato, della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì, e agli Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, Daniele Mercatali e Patrik Guerrini, del Distaccamento Polizia Stradale di Faenza per aver salvato una donna che stava tentando il suicidio da un cavalcavia della A14.



Anche la Polizia di Stato ha sua volta consegnato un riconoscimento, per l’impegno manifestato nel proprio lavoro, a Stefano Bussoli, del Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, che si è reso protagonista della messa in sicurezza degli utenti nel corso di un assalto a un portavalori dell’A1 la Milano-Napoli nel tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud.



Nel corso delle diverse tappe della maggiore gara ciclistica nazionale, il palco delle premiazioni sportive ospita 15 operatori della Polizia Stradale, con cui ASPI quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade. La Polizia Stradale, contestualmente, assegnerà lungo le tappe da Sud a Nord dell’Italia un riconoscimento a 9 operatori di Autostrade per l’Italia che hanno dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno ben oltre le proprie mansioni quotidiane.