Giro d'Italia a Santarcangelo, l'emozione della partenza: le parole della sindaca

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:08 - 18 Maggio 2022



Oggi (mercoledì 18 maggio) alle 12.30, Santarcangelo ha fatto da cornice alla partenza dell'undicesima tappa del Giro d'Italia, che si concluderà nel pomeriggio a Reggio Emilia. I ciclisti si stanno dando battaglia sulla via Emilia in 203 km di tappa adatta ai velocisti.



A Santarcangelo è stata festa, con un’ampia partecipazione di santarcangiolesi e visitatori, circa diecimila persone. Tra le autorità presenti per la partenza della tappa, il sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Giammaria Manghi, il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad, la sindaca di Verucchio e presidente dell’Unione di Comuni Valmarecchia, Stefania Sabba, nonché il sindaco di Poggio Torriana, Ronny Raggini. Spettacolare, come di consueto, l'atmosfera vissuta all'interno del villaggio allestito in piazza Marconi. Stendardi e striscioni color rosa sono stati posizionati lungo le strade interessate dalla competizione, mentre sul palco di piazza Ganganelli è salito per un'esibizione Mirko Casadei, seguito dalla sindaca Alice Parma.



LE PAROLE DELLA SINDACA “La partenza dell’11^ tappa è stata il momento culminante di una festa cominciata nei giorni scorsi e che continuerà fino alla fine del mese una festa resa possibile dal lavoro di decine e decine di persone, che ci tengo molto a ringraziare, dai funzionari del Comune alla Polizia locale, dalle forze dell’ordine ai volontari, dalla stampa agli sponsor fino a Rcs Sport. L’organizzazione di una manifestazione di queste proporzioni, tutt’altro che semplice, si è rivelata ottimale grazie all’impegno di tutti, consentendo a Santarcangelo di cogliere nel migliore dei modi questa irripetibile occasione di visibilità nazionale e internazionale. Il Giro è un grande evento di sport e partecipazione – conclude la sindaca Parma – che Santarcangelo ha accolto e salutato al massimo delle sue possibilità”.



Nel video alcuni momenti della vigilia della partenza. In audio alcuni dei protagonisti del Giro d'Italia: Lorenzo Rota, Domenico Pozzovivo, Davide Formolo e Vincenzo Nibali, al microfono di Riccardo Valentini.