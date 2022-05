Al via le iscrizioni per il Centro Estivo Sportivo di Pietracuta

Attualità

Pietracuta di San Leo

| 14:06 - 18 Maggio 2022

Piscina di Pietracuta di San Leo.



Dopo le due edizioni di successo, torna anche quest'estate il Centro Estivo Sportivo di Pietracuta. Organizzato dal Comune di San Leo in collaborazione con la Società San Leo 2000 Srl, il Tennis Club Valmarecchia, lo U.S Pietracuta Calcio e il Bike School Valley, il centro estivo si svolgerà tutti i giorni dal 13 giugno al 2 settembre. I cancelli si apriranno ogni mattina alle 07:45, mentre le attività avranno luogo dalle 8.00 alle 16.30.



Bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni potranno giocare e praticare sport immersi nello splendido verde che circonda il Centro Estivo. Calcio, tennis, nuovo, mountain bike, passeggiate e momenti di esplorazione e scoperta delle belle naturali della Valmarecchia sono solo alcune delle attività che aspettano i partecipanti.



Seguiti da educatori, istruttori ed animatori, i giovani partecipanti impareranno la condivisione e lo spirito di gruppo con giochi, spettacoli e tanto altro. Ogni settimana sarà inoltre dedicata a un tema diverso, in relazione al quale si struttureranno le attività previste.



Per i genitori interessati, venerdì 20 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale di Pietracuta si terrà una riunione informativa sul Centro Estivo.



Il Comune di San Leo ricorda che il centro estivo sportivo è accreditato al “Progetto regionale per la conciliazione vita-lavoro”, che concorre alla copertura di parte del costo d’iscrizione per stimolare la partecipazione e contribuire ad abbattere la povertà educativa.



INFO 3311155137 o 3311155138 oppure 0541926967