Pattinaggio, due medaglie per il Boar Skating Verucchio in coppa Italia

13:43 - 18 Maggio 2022





Il pattinaggio Boar Skating di Verucchio continua il suo percorso agonistico con la partecipazione nello scorso fine settimana alle gare di Coppa Italia, disputatesi ad Agnani.



Dopo un lungo periodo di allenamenti intensi, sotto la guida dei coach Nicolas Vanucci ed Eric Zaghini, la squadra si è potuta confrontare in una competizione a livello nazionale, un’occasione in cui gli atleti si sono confrontati con tante società, andando a podio con ben due atlete in una gara dai numeri importanti.



Chiusa la Coppa Italia, prossimo step i campionati Italiani che si terranno a Monza dal 2 al 10 giugno.



I PIAZZAMENTI Elena Bertozzi (categoria Juniores F) terza speed slalom; Rebecca Azzetti (Seniores F) seconda in battle; Nicolas Vanucci (Seniores) quarto speed slalom; Simone Nicotra (Allievi M) quinto in speed slalom, Giancarlo Massari (Juniores M) decimo in speed slalom, Nicol Falcinelli (Allievi F) dodicesima in speed slalom.