Covid Rimini: continuano a calare i contagi. Nessun decesso, +1 terapie intensive

Attualità

Rimini

| 16:08 - 18 Maggio 2022

Bollettino Covid 18 maggio 2022.



A Rimini si registrano 157 nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2, per un totale, nei primi tre giorni della settimana, di 457 positivi. Una dato inferiore ai primi tre giorni della scorsa settimana, quando furono 516, ma anche in riferimento alle precedenti settimane (2-4 maggio 642, 25-27 aprile 747). Tornano 4 i ricoverati in terapia intensiva (+1), nessun decesso.



In regione i ricoverati in terapia intensiva crescono a 34 (+3), a fronte di tre nuovi ingressi, calano a 1106 (-33) i pazienti dei reparti Covid. Dodici i decessi, età media 86 anni. I nuovi casi sono 2835, tasso di positività al 15,9%.