Judo: Morgana De Paoli bronzo ai Campionati Italiani Juniores di Ostia

Sport

Riccione

| 13:27 - 18 Maggio 2022

Morgana De Paoli (terza da sinistra) dopo la medaglia di bronzo.



Morgana De Paoli è sempre più la ragazza dei record. Domenica 15 maggio la giovane judoka riccionese ha portato a casa dal PalaPellicone di Ostia una bellissima medaglia di bronzo nella categoria Juniores Under 21, nonostante abbia ancora 17 anni. Con quattro bellissimi incontri, di cui uno perso per sanzioni e tre vinti per Ippon (il KO del Judo), l’atleta della sezione Judo della Polisportiva Riccione ha conquistato la sua ottava medaglia ad una finale federale di judo. De Paoli ha confermato il suo primato nazionale fra le Under 17 e ha affrontato atlete Juniores con grande stile e determinazione tanto da vincere la finale in soli 4 secondi. Tra due settimane l'atleta riccione sarà a Coimbra per partecipare all'ultima European Cup prima dei Campionati d’Europa. Una medaglia in quell’occasione potrebbe aprirle le porte per la convocazione con la nazionale italiana agli Europei Under 17.