Cattolica, a fine maggio pronta la prima parte del nuovo lungomare Rasi Spinelli

| 13:19 - 18 Maggio 2022



Prosegue il cantiere per la realizzazione del primo stralcio di lavori del nuovo lungomare Rasi-Spinelli di Cattolica.



Dall’amministrazione arriva un timing ben scandito dopo una nuova visita di collaudo effettuata nei giorni scorsi. In particolare, per il tratto che va tra l’hotel Kursaal e la via Risorgimento viene stimata una la conclusione dei lavori entro la fine di maggio. Questo consentirà la totale fruizione pedonale e degli accessi a spiaggia.



Per la restante parte, che dalla via Risorgimento si collega alla sopraelevata Guido Paolucci, si presume che il cantiere possa chiudersi entro la terza settimana di giugno. Resta ferma, per quest’ultimo tratto, la garanzia di varchi di accesso al mare (fatta salva la chiusura alternata nel momento in cui gli stessi varchi verranno interessati dall’intervento). In ogni caso, durante questa fase transitoria, sarà comunque garantita la sicurezza per la fruizione agli utenti del tratto parzialmente realizzato. Sono previsti nuovi attraversamenti pedonali della porzione carrabile. Per quest’anno, inoltre, verranno assicurati i parcheggi dei motocicli in adiacenza al cordolo del nuovo lungomare. Per i tratti in differenza di quota si utilizzeranno dei delimitatori temporanei, tipo Jersey, che possano metterli in evidenza. Infine, la sezione stradale provvisoria garantirà la sosta temporanea dei mezzi di soccorso senza che questo comporti una interruzione del traffico veicolare.

Nel frattempo erano arrivate in cantiere le strutture delle scale che collegano alla spiaggia e si stanno montando i relativi rivestimenti. Anche le ultime panchine stanno per essere consegnate. Per la buona riuscita della posa della pavimentazione, per garantirne la qualità ed evitando le ore più calde, gli operai sono al lavoro al mattino sino alle 12.00 e nel pomeriggio tra le 17.00 e le 21.00. Anche i bagnini, in collaborazione con l’amministrazione, stanno procedendo alla posa del nuovo camminamento che costeggia le cabine. Questo, oltre a rendere più funzionale il percorso lungo la spiaggia, consentirà di apprezzare l’intervento con un ampliamento della visuale. Nonostante le problematiche, dunque, ci si avvicina alla dirittura d’arrivo per questo primo stralcio dei lavori al nuovo lungomare di Cattolica.