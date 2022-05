Baseball, San Marino-Parma: giovedì via alla poule scudetto (19,30)

Sport

Repubblica San Marino

| 13:12 - 18 Maggio 2022

Rienzo sarà il lanciatore partente in Gara1.

Comincia la Poule Scudetto e i Campioni d’Italia si trovano davanti i Campioni d’Europa del Parmaclima. Sfida di alta qualità allo stadio di Serravalle per il vernissage della seconda fase di campionato. La giornata è quella di giovedì 19. L’inizio di partita è fissato per le 19.30. Gara2 e gara3 si giocheranno a Parma sabato (16 e 20.30)



Doriano Bindi, si comincia con la Poule Scudetto con un avversario di grande valore. Com’è il clima?

“Buono, normale direi. E' una partita importante quella di domani sera, ma va anche detto che è la prima di 30 e che questa è una fase di campionato lunga. L’importante è cominciare concentrati e al meglio delle nostre possibilità, poi il verdetto lo darà il campo”



Come stanno i ragazzi?

“C’è ancora qualche problema per Epifano, che probabilmente sarà assente nella prima. Lui è da valutare, non vogliamo rischiare niente nel suo recupero”



Come giudichi il Parmaclima?

“Ottima squadra, hanno un buon line-up e corrono bene. Sono i Campioni d’Europa e basta questo a raccontare il loro valore. Una formazione tosta, dovremo dare il massimo”



Quale sarà la rotazione dei lanciatori?

“Rienzo comincerà gara1 e Quattrini gara2, poi valuteremo”



Quanto cambia con il passaggio a sette inning?

“Tanto. Le valutazioni da fare sono molto diverse in tutte le fasi del gioco. Cambia la strategia e cambiano le decisioni da prendere. L’importante è giocare con la giusta concentrazione”