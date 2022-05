Cooking Quiz, l’alberghiero Savioli di Riccione nella top ten con due classi

Attualità

Riccione

| 11:34 - 18 Maggio 2022

Alcuni finalisti in una delle prove.

Si è conclusa venerdì, la 6^ edizione del Cooking Quiz Digital, il progetto didattico ideato da Plan Edizioni, Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Un’edizione da record per il numero di scuole e studenti coinvolti e per la grande partecipazione e il commovente entusiasmo dei protagonisti: gli studenti degli Istituti Alberghieri d’Italia.



Dopo un tour “digitale” che ha raggiunto 105 Istituti Alberghieri coinvolgendo oltre 26.000 studenti, giovedì e venerdì le classi finaliste degli indirizzi “enogastronomia”, “sala-vendita” e “arte bianca - pasticceria” si sono battute per ottenere l’ambito titolo di Campione Nazionale Cooking Quiz 2022.



In finale anche l’IPSSEOA “S. Savioli” di Riccione con due classi che hanno ottenuto ottimi piazzamenti in classifica: la 4^KA indirizzo enogastronomia al 4^ posto e la 4^SB indirizzo sala-vendita all’8°. Tantissima soddisfazione per il corpo docente per gli ottimi risultati degli studenti dell’Alberghiero riccionese.