Tra cantine e ristoranti un'intera settimana dedicata alla Rebola, regina dei vini riminesi

Eventi

Rimini

| 10:59 - 18 Maggio 2022

Sarà una intera settimana dedicata alla rebola quella dal 24 al 29 maggio i cui appuntamenti, orari delle cantine, i ristoranti e gli eventi saranno disponibili sulla pagina rimini-rebola.it.



La regina dei vini riminesi nella bottiglia firmata rebola si muove da protagonista tra eventi, visite in cantina e presenze nei ristoranti.



Infatti nel week end dal 27 al 29 maggio tutte le cantine aderenti al progetto RiminiRebola saranno aperte per la degustazione della rebola 2021 ed i ristoranti amici della rebola presenteranno in quel week end le rebole in bottiglia marchiata Rimini come vino del giorno.



Inoltre in tutti questi “luoghi” di incontro ci sarà la carta delle rebole divise in sottozone al fine di identificare territorialmente quella che si degusta.



16 i produttori che hanno aderito al progetto: Tenuta Santini, Agricola i Muretti, Agriturismo Case Mori, Ca’ Perdicchi, Cantina Fiammetta, Cantina Franco Galli, Cantina Pastocchi , Enio Ottaviani, Fattoria del Piccione, Fattoria Poggio San Martino, Podere dell’Angelo, Podere Vecciano, Le Rocche Malatestiane, San Rocco, San Valentino, Tenuta Santa Lucia.



Molti i ristoranti amici della rebola: Ristorante dallo Zio, Trattoria La Marianna, Guido, Trattoria Marinelli, Augusta, Ristorante Bagno 26, Osteria de Borg, Nud e Crud, Da Roberto, Ricci di Mare, Ristorante Green, Amorimini, Biberius, Ristorante Barafonda, Agriturismo i Muretti, Agriturismo Case Mori, Enio Ottaviani , Agriturismo San Rocco, solo per citarne alcuni.



Ma Rimini Rebola Week è anche eventi, una serie di amici della rebola si sono mossi per dire la loro.



Al Ristorante Dallo Zio martedì 24 maggio si terrà Se dici Rimini dici Rebola, una cena a prenotazione dove sarà possibile degustare le 16 rebole delle bottiglie marchiata Rimini.



Giovedì 26 maggio sarà la volta di Viserbavagando dove Luca Mei ha coinvolto 12 locali viserbesi che presenteranno menù abbinati alle rebole del progetto : Eat Mei, Old American Bar, Rainbow sushi 2.0, La Tavernetta del Mare, Sitopia cucina e cantina, Le ruote sul Mare, Gli Angeli, Blumen Beach Bar, Da chi Zuclon, Barracuda, Trattoria A’ Mare, Senza Forchette la formazione.



Venerdì 27 maggio sarà la volta di Via Mentana in Rebola dove la Boutique Memphis ed il Rebus Lunch Bar animeranno l’intera strada della moda con un aperitivo cool.



Durante il week end al Cinema Fulgor la rebola sarà abbinata al nuovo film Nostalgia di Pierfrancesco Favino.



Si chiude domenica 29 maggio con Rebola di Follia evento al Rockisland pensato per un pubblico giovane in collaborazione con il gruppo Bolle di Follia.



Ecco le parole del Presidente della Strada dei Vini e dei sapori dei Colli di Rimini Sandro Santini “Con la Rimini Rebola week si chiude idealmente e praticamente la prima annualità del progetto Rebola. Allo stesso modo con essa si apre praticamente ed idealmente la seconda annualità del medesimo.

La dote ultima di tutto questo lavoro sarà quella di rivalutare la Rimini DOC nel suo complesso passando dalla suggestione rebolistica a quella rossista.

Rimini e la sua bottiglia griffata infatti sono già pronti anche per un rosso di pari livello.

State sintonizzati”.