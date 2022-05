Disegno urbano ed architettura civile, incontro a Rimini con Pier Carlo Bontempi

Eventi

Rimini

| 10:19 - 18 Maggio 2022

Ingresso del Museo di Rimini.

"Classico Contemporaneo: Cosa ci insegna oggi la città antica di Rimini" è il titolo dell'incontro tenuto da Pier Carlo Bontempi. Architetto, si occupa della progettazione di edifici, nuovi borghi e città di natura tradizionale. Testimonia con progetti suggestivi e sorprendenti, che le dimensioni storiche, la simmetria classica e l'artigianato hanno un posto nell'architettura contemporanea.



Vincitore di numerosi premi internazionali, dal CNU Congress of New Urbanism nel 2001, al più prestigioso, «The Richard H. Driehaus Prize» nel 2014, assegnato ad un Architetto vivente il cui lavoro incarni i principi dell'urbanistica e dell'Architettura classica e tradizionale nella società contemporanea creando un positivo impatto culturale, ambientale ed artistico.

Autore di molti progetti in Italia, e all'estero, come ad esempio Place Toscane a Val d'Europe, Parigi e il Labirinto della Masone, a Fontanellato (Parma), il più grande labirinto del mondo, su idea di Franco Maria Ricci, « un bosco orizzontale » con diverse varietà di bambù.

Ha tenuto lezioni in molte università del mondo e si è sempre distinto per le descrizioni chiare ed articolate che sostengono il suo approccio all'architettura.



Pier Carlo Bontempi ha accolto con entusiasmo l'invito di Italia Nostra Rimini, per un dialogo con e sulla città di Rimini, Venerdì 20 Maggio alle 17.00 presso la Sala del Giudizio del Museo della Città in Via Tonini 1.