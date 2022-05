Calcio Prima, la matricola Bellariva ha stupito tutti. Suo il re dei bomber: Bargelli (23 gol)

Sport

| 10:54 - 18 Maggio 2022

La coppia gol del Bellariva Bargelli-Montanari con mister Denis Morolli.

Si è chiuso in maniera amara il campionato del Bellariva (Prima categoria) con la sconfitta casalinga per mano del Morciano per 2-4, ma il bilancio della stagione resta assai positivo per la squadra di mister Denis Morolli, matricola in categoria: il club – uno dei più vecchi del territorio (matricola 6030) di cui è presidente Maurizio De Luigi – si è guadagnata infatti la salvezza con largo anticipo e fino all’ultima giornata ha sperato di centrare i playoff.

“Anche con una vittoria all’ultima giornata gli spareggi sarebbero ugualmente sfumati perché a Mondaino il Villamarina fatto il colpaccio. Il settimo posto con 40 punti è comunque un ottimo risultato – commenta Leo Giovanardi, storico dirigente del club - Tra l’altro siamo fieri perché il nostro bomber di scuola Rimini Calcio, Leonardo Bargelli (classe 2001) ha vinto il titolo di capocannoniere con 23 gol e servito 8 assist costituendo con Andrea Montanari (9 gol, ex Riccione e Bellaria in serie D) la migliore coppia d’attacco del girone. Abbiamo schierato una squadra con molti giovani che si sono messi in buona evidenza accanto ad un gruppo over collaudato tra cui la coppia difensiva Mularoni-Tonini e il centrocampista Canini. Siamo andati oltre ogni aspettativa”.



C’è qualche rammarico?

“La partenza è stata molto complicata. I ragazzi per motivi di lavoro hanno cominciato in ritardo gli allenamenti e abbiamo pagato dazio con cinque sconfitte di fila che hanno messo in ripida salita il nostro percorso; quella più dolorosa in casa contro il Poggio per 3-4 dopo che vincevamo 3-0. Abbiamo anche pagato come matricola un po’ di inesperienza, ad esempio in casa contro i Delfini vincevamo 3-1 a pochi minuti dalla fine e ci siamo fatti raggiungere sul 3-3: con quei due punti saremmo andati certamente ai playoff”.



Le soddisfazione più grandi?

“Abbiamo fatto bottino pieno sui campi del Roncofreddo, del Bakia, del Riccione, tutte squadre più forti di noi come testimonia la classifica. Ci siamo guadagnati sul campo il rispetto dei club più blasonati”.



La prossima stagione che obiettivi avrete?

“Per prima cosa mister Morolli è confermato così lo staff composto da Luigino Righetti, dal preparatore dei portieri Simone Giovanardi, dal collaboratore Luca Cedrini e da Antonio Scarciglia. Siamo già al lavoro con il direttore sportivo Emanuele Giulianelli per rinforzare la squadra con un difensore centrale e un centrocampista entrambi over e abbiamo trattative aperte con under di categoria superiore; poi cercheremo di tenere con noi bomber Bargelli, molto richiesto. L’obiettivo è fare un salto di qualità, punteremo ai playoff anche nel caso in cui il girone dovesse tornare a 16 squadre e dunque essere più difficile”.

La cosa importante – aggiungiamo noi - sarà mantenere da un lato l’umiltà e dall’altro il forte spirito di gruppo che ha animato in questa stagione giocatori, staff, e le persone più vicine alla squadra tra cui lo storico segretario ed eccellente fotografo Cesare Giovanardi.