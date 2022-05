Basket B, coach Ferrari: 'Siamo una squadra lunga con tante armi da utilizzare'

Sport

Rimini

| 01:33 - 18 Maggio 2022

Tassinari al tiro (foto De Luigi).

A fine di gara2 il coach di RivieraBanca coach Mattia Ferrari commenta: "Il calo è stato in parte colpa delle rotazioni, probabilmente ho messo troppi giocatori che non avevano abbastanza campo in quel momento: avevo detto a D'Argenzio di stare pronto anche se nel primo tempo non era mai entrato perchè l'avrei inserito nel secondo tempo, lui non era molto collegato e questa cosa non ci ha aiutato. Al di là di un ritorno di rabbia da parte di Taranto abbiamo buttato via dei palloni contro il pressing e siamo stati approssimativi chiudendo male il terzo quarto, però siamo riusciti comunque a tenere il controllo della partita ed abbiamo vinto con merito secondo me. Sapevo che la partita sarebbe stata diversa e così è stato: la nostra capacità è stata quella di stare in vantaggio per il 90% del tempo, alla fine quello che contava era vincere in queste due partite e siamo 2-0.

Ancora una volta c'è stata una serie di minutaggi distribuiti, a parte Arrigoni non è stato sovraccaricato probabilmente nessuno ed abbiamo ritrovato una partita importante di Saccaggi dopo che era stato un po' opaco in Gara 1: questo dimostra che siamo una squadra lunga con tante armi da poter utilizzare.

Adesso ci concentriamo su una trasferta lunghissima e sul fatto che loro davanti al pubblico di casa avranno un'altra faccia: per tutta la stagione hanno fatto le loro fortune in casa, sappiamo che là sarà durissimo ogni possesso."



Ti aspetti una partita ancora diversa rispetto a queste prime due in Gara 3?



"Mi aspetto una partita con un approccio grandemente fisico da parte loro e con energia perchè giocano in casa ed arriveranno più riposati avendo quasi due giorni di riposo da qui alla palla a due di venerdì sera alle 21. Andare fuori casa e pensare che ci sia qualcosa di morbido è impossibile: noi dovremo essere pronti ad una battaglia fisica e di nervi e sapere che i possessi da loro peseranno una tonnellata."



Quanto inciderà la verosimile mancanza di un pubblico così numeroso vista la lunghissima trasferta?



"C'è differenza tra giocare con la presenza emotiva del pubblico che da noi conta tantissimo oppure fuori casa: a Taranto troveremo un pubblico importante ed un clima particolare, del resto è il fatto di giocare i playoff fuori casa. Ci arriviamo con la migliore situazione possibile, non siamo gente di primo pelo nè stupidi: sappiamo che là sarà tutta un'altra cosa a partire dall'impatto ambientale e dal punto di vista tecnico."



Andrea Tassinari "Siamo 2-0 ed andremo a Taranto per chiudere la serie, secondo me abbiamo fatto due ottime partite dal punto di vista mentale e fisico perchè ci eravamo preparati in un certo modo e siamo stati tutti bravi, senza togliere nessuno, ad impattare queste due partite. Il Coach ci aveva chiesto stasera di vincere a rimbalzo e lo abbiamo fatto senza Rinaldi.

Pensi che le rotazioni allargate anche di stasera possano incidere in Gara 3?

"Assolutamente perchè noi faremo un viaggio lungo, ma loro dovranno fare il viaggio di ritorno dopo aver giocato due partite ed essere venuti fino qua: questa è la nostra forza, noi siamo 13 giocatori veri che possono entrare in campo".