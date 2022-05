Basket B, Rivierabanca domina CJ Taranto: semifinale ad un passo

Sport

Rimini

| 01:20 - 18 Maggio 2022

Foto De Luigi.

2-0 Rimini. Fattore campo difeso anche questa sera da RivieraBanca Basket Rimini che sposta la serie a Taranto dopo la vittoria in Gara 2 davanti ad un super pubblico, grazie ad un'altra prestazione di qualità dove nuovamente le lunghe rotazioni hanno fatto la differenza. Venerdì sera in quel di Taranto i biancorossi si giocheranno il primo match point per raggiungere la semifinale.



Avvio di partita in grande equilibrio con tanta intensità da ambo le parti: Rimini si affida alla verve di Saccaggi e Bedetti, mentre Taranto replica per il pareggio col bomber Conti (12-12 al 6'). I biancorossi danno la prima spallata con un break di 9-0 firmato dal tandem Saccaggi-Arrigoni che forza il timeout di Olive (21-12 al 9'). In chiusura di primo quarto gli ospiti reggono l'urto nuovamente con Conti (25-17).



Rimini apre il secondo quarto con un nuovo parziale di 7-0 grazie all'energia dalla panchina di Scali ed i giovani Scarponi e Fabiani (32-17 al 13'). Conti ed Erkmaa puniscono dalla lunga distanza per il -9 (34-25 al 15'), ma i padroni di casa spingono nuovamente sull'acceleratore: le triple di Bedetti e Tassinari rispondono a quella di Gambarota, mentre Arrigoni continua ad andare a segno (44-31).



Al rientro dagli spogliatoi la partita si sviluppa a due facce: nei primi 5' del terzo quarto RivieraBanca firma un 10-0 che vede protagonista il trio Saccaggi-Masciadri-Arrigoni (57-34 al 25'), poi arriva la rabbiosa reazione dei pugliesi che in un amen grazie a capitan Diomede, alle triple di Erkmaa ed al solito Conti riesce a tornare sul -10 alla vigilia degli ultimi 10' (61-51).



Rimini non si scompone e riprende la sua corsa con le triple di Masciadri e Bedetti (67-55 al 32'), ma gli ospiti si rifanno sotto con otto punti firmati Erkmaa-Conte (71-63 al 34'). I trascinatori per i biancorossi sono ancora Masciadri e Bedetti che conducono al +13 con solo 2' da giocare (79-66). Nel finale i pugliesi non riescono ad imbastire la rimonta definitiva, Rimini gestisce il risultato e vince Gara 2 (83-67).



RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo venerdì 20 maggio alle ore 21 al PalaFiom per Gara 3 quarti di finale playoff contro CJ Basket Taranto.





Il tabellino



RivieraBanca Basket Rimini-CJ Basket Taranto 83-67



RIMINI: Saccaggi 18 (4/4, 3/8), Arrigoni 17 (8/11), Bedetti 15 (3/4, 3/7), Masciadri 14 (4/4, 2/3), Tassinari 6 (0/4, 1/2), Scarponi 5 (1/3, 1/3), Scali 4 (2/2, 0/3), Fabiani 2 (1/1), Mladenov 2 (1/3, 0/2), Rivali (0/1, 0/1), D'Argenzio, Rossi. All. Ferrari, Brugè, Middleton.



TARANTO: Conti 20 (4/7, 2/4), Erkmaa 15 (3/4, 3/6), Ponziani 10 (5/10), Diomede 9 (1/5, 2/8), Gambarota 8 (1/1, 2/6), Conte 4 (0/4, 1/6), Klanskis 1 (0/1), Sergio (0/2 da tre punti), Carone M., Cianci NE. All. Olive, Carone C.



PARZIALI: 25-17, 44-31, 61-51