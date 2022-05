Calcio giovanile, Rimini U17 Elite batte il Misano. U16 Regionale fa 2-2 con il Forlì

Sport

Rimini

| 21:58 - 17 Maggio 2022

La squadra del Rimini Under 17 Elite.

I risultati del fine ssettimana delle squadre giovanili



UNDER 17 Élite

Girone C giornata 26



RIMINI FC – MISANO 3-2





RIMINI FC: Campedelli, Gabriele (cap.),( Cicconetti 1′ st ) Gerboni ( Morelli 8′ st ), Caverzan, Lorenzi ( Gianfrini 18′ st ) , Madonna, Minni ( Ricci 27′ st ), Piastra, Zangoli (Zangoli 1′ st ) , Alvisi, Di Pollina ( Dani 1′ st ) .

A disp : Conti, Lilla. All. Muratori



MISANO : Semprini, Castro, Marcheggiani, Biaggi, Djaha, Pasini, Tordi, Montiero, Baldini, Avanzolini, Cagnoli.

A disp : Panico, Abou, Antonelli, Rastelli, Kirilov, Tamburini.. All. Di Nunzio



Reti: 2′ pt Di Pollina, 4′ pt Zangoli, 11′ st Misano, 25′ st Piastra, 43’st Misano

NOTE. Amm.: Gerboni (R)



Partenza micidiale del Rimini 4’ va a segno due volte con due gol “fotocopia: due incursioni centrali di Di Pollina prima e Zangoli dopo, in entrambe le occasioni i biancorossi bucano la difesa del Misano e si presentano a tu per tu con il portiere che non riesce a fermare le conclusioni a rete degli attaccanti biancorossi. Il primo tempo non regala altre emozioni.

Nel secondo tempo reazione d’orgoglio del Misano che accorcia le distanze all’ 11′ ma a venti minuti dal termine ci pensa un ottimo Piastra a chiudere i giochi portando il Rimini sul 3-1 .

La partita si conclude con un altro gol del Misano sui titoli di coda. Ultima partita di regular season che proietta il Rimini ai quarti di finale che si giocheranno mercoledì alle ore 18:00 al Romeo Neri.



UNDER 16 Regionale

26’ Giornata – Girone F



FORLI' – RIMINI 2-2





FORLI: Stella, Pieri, Vallicelli, Nardi, Boscherini, Pazzi, Cancellieri, Zela, Colli, Garavelli, Galdo.

A disposizione: De Gori, Battistini, Graziani, Gambini, Xu Hai Chao, Bedei, Lucchi, Bonduri, Groppi. All.: Biserni Fausto.



RIMINI FC: Cerretani, Ciavatta, Sposato (Orioli 28 s.t.), Bacchiocchi (Zani 33 s.t.), Brisku, Volonghi (Diagne 6 s.t.), Mini, Imola (Paci 30 s.t.), Giacomini (Coppola 11 s.t.), Hassler, Paganini.

A disposizione: Bartoletti, Zighetti, Cecchi, Bianchi. All. Pieri.





Reti: Forli 6’, 50’, Giacomini 15’, Hassler 18’.



Ottima partita dei ragazzi biancorossi che purtroppo raccolgono solo un pari in casa del Forlì. I ragazzi di mister Pieri prendono subito il controllo della partita ma è il Forlì a passare in vantaggio nell’unico contropiede concesso dai biancorossi. Il Rimini non si demoralizza e pareggiano subito con il gol di Giacomini che conclude a rete sul cross di Sposato al termine di una bellissima azione corale. Tre gire di lancetta e i biancorossi la ribaltano con Hassler che la insacca all’incrocio dei pali su una punizione al limite dell’area.

Il primo tempo finisce in vantaggio per i ragazzi biancorossi ma con il rammarico di aver sprecato occasioni per incrementare il vantaggio.

Nel secondo tempo regna più equilibrio e il Forlì riesce a trovare il pareggio con l’attaccante che corregge in rete un cross deviato.

I ragazzi di mister Pieri continuano a macinare gioco e Mini conquista il rigore che avrebbe potuto regalare al Rimini la vittoria del campionato ma Hassler dal dischetto non insacca. Nel finale arrembaggio biancorosso porta ad altre occasioni ma il risultato resta in parità.

Rimane l’ottima gara giocata con organizzazione, qualità e personalità dai ragazzi di mister Pieri che chiudono al secondo posto il girone e si qualificano per i playoff.



UNDER 15 Élite

26′ Giornata – Girone C



RIMINI FC – Pianta 3-0

RIMINI F.C.: Di Ghionno, Urbinati, Drudi (Morri 15 s.t.), Zanieri, Imola, Manzi (De Gaetano 15 s.t.), Rota, Alessi (Cenci 11 s.t.), Para (Lepri 11 s.t.), Brolli (Ghetti 15 s.t.) Nanni (Foschi 11 s.t.). A disposizione: Gianfanti, Padroni, Mataj



PIANTA: Tagliaferri (Boumama 21 s.t.), Ravaioli, Turchi (Berni 21 s.t.), Mazzavillani, Mirashi, Comandini (Versitano 6 s.t.), Marzocchi (Girometti 6 s.t.), Manetti (Bilaci 9 s.t.), Violani (Grillanda 31 p.t.), Grilanda (Petrini 21 s.t.), Rossetti. A disposizione: Bagnolini



Reti: Imola 5’p.t.- Nanni 21’p.t.- Brolli 12’s.t.

Note. Amm.: Di Ghionno



L’Under 15 biancorossa chiude in bellezza il girone archiviano la partita con i coetanei del Pianta con un netto 3-0. Gara che si sblocca dopo 5 minuti sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Imola di volo infila da distanza ravvicinata finalizzando al meglio il cross in area. Al 13 minuto il Pianta ha l’occasione per pareggiare i conti con un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Mazzavillani ma Di Ghionno, para il rigore calciato alla sua destra grazie anche all’aiuto del palo. Raddoppio dei biancorossi al 21 minuto: Nanni di testa conclude a rete su cross dalla destra. Nel secondo tempo è Brolli al 12’ a calare il tris biancorosso, sempre di testa, su cross di Drudi, infilando l’estremo difensore ospite sotto la traversa. Il Pianta ha l’occasione per non chiedere la gara senza firme sul tabellino ma con una grande parata Di Ghionno mantiene la sua porta inviolata.



MISANO CUP

Seconda giornata

RIMINIFC – DEL CONCA 2-1



RIMINI F.C.: Cavicchi, Fontemaggi (dal 11 st Ramja) Ceka,(dal 19 st Bianchi)

Lombardi N. (dal 8 st Amantini) Lombardi L., Fabbri (cap)

Arlotti, (dal 19 st Laselva Matay,Grassi(dal 8 s t eco)Franco(dal 8 st Di Pollina)Moretti( dal 8 s t Cristiani)

All si Berardi



DEL CONCA: Selva, Saraci, Amadei, Manzi, Fardo, Mauri, Ripa, Maloku, Passaro, Rinaldi, Odino

All. Ricciatti

Reti: All. 10 pt Moretti (RN)

Al 2’ st Rinaldi (Del conca), al 13 st di Pollina (RN)



Seconda vittoria su due partite per i piccoli biancorossi impegnati nel torneo Under 15 alla Misano Cup. Apre le marcature Moretti al 10 pt con un diagonale rasoterra che si insacca alla destra del portiere. Pareggia a inizio ripresa il Del Conca con Rinaldi che insacca da pochi passi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poco dopo è Di Pollina che riporta avanti i biancorossi con un tiro dalla distanza.

Triplice fischio e 2-1 per i biancorossi.