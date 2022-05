Sport

Rimini

| 21:46 - 17 Maggio 2022

Per Rimini-Lentigione di domenica alle ore 16 al Romeo Neri, ecco prevendita e prezzi:



Rimini Store (Romeo Neri):

Mercoledì 18 dalle ore 16 alle 19.30

da Giovedì 19 a Sabato 21 ore 10:00-13:00 / 16:00-19:30



Domenica al Botteghino

10:00-13:00 e dalle 15:00



•Tabaccheria Pruccoli



•Santarcangelo Eventi



Prezzi unici – validi per tutti – compresi i bambini dai 4 anni in su :

Euro 1,00 DISTINTI-LATERALE EST- LATERALE OVEST OSPITI- CURVA EST

Euro 5,00 CENTRALE – CENTRALISSIMA.