Investito in bici da un'auto pirata: sta meglio il super tifoso dell'Inter Renzo Bargellini

Renzo Bargellini con i giornali che raccontano la sua straordinaria passione per l'Inter.









Renzo Bargellini, il noto tifoso riminese dell'Inter noto per le sue peripezie al seguito della squadra nerazzurra in tutto il mondo, è in via di lenta ripresa. Sabato sera attorno alle ore 21, in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un'auto lungo la via Emilia, all'altezza del Ristorante Locanda di San Martino, ed è finito nel fosso lungo la strada. In quella zona, purtroppo, sono già accaduti incidenti gravi. Bargellini stava ritornando a casa dopo aver trascorso il pomeriggio con alcuni amici in un locale sul mare perchè la mattina seguente sarebbe dovuto partire di buon'ora dall'aeroporto di Verona con altri supporter nerazzurri per seguire l'Inter nella trasferta di Cagliari.



Il conducente dell'auto non si è fermato ed i primi soccorsi sono stati prestati da un abitante della zona. Bargellini è ricoverato al Bufalini di Cesena dove è stato posto in coma farmacologico con un forte trauma cranico, dolore al collo (gli è stato applicato un collare) e ad una gamba e in queste ore è sottoposto a tutti gli accertamenti. La cosa positiva è che Renzo è cosciente, parla, ricorda l'incidente sul quale sta indagando la Polizia Stradale che cercherà supporto nelle telecamere poste sulla via Emilia.



Il mondo del tifo nerazzurro locale e di tutta Italia – Renzo è conosciuto con l'appellativo di Lothar in onore dell'ex campione dell'Inter Matthaus - degli amici di ogni fede calcistica si è mobilitato e sulla sua pagina facebook sono stati postati messaggi di auguri per una pronta guarigione.