Salvò a Bellaria 38 ebrei dai nazifascisti, Osman Carugno proclamato ‘Giusto tra le Nazioni’

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 19:25 - 17 Maggio 2022

Il Maresciallo Osman Carugno, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bellaria dal 1938 al 1944.

Nel 1903 a Capracotta (Isernia) nasceva Osman Carugno, il Maresciallo dei Carabinieri che a Bellaria Igea Marina di Rimini salvò 38 ebrei dai nazifascisti: il suo paese natale, oggi, gli ha intitolato una piazza e un giardino, il 'Giardino dei Giusti' ricavato all'interno della Villa comunale perché il Sottufficiale è stato, nel 1975, insignito del riconoscimento dello Yad Vashem di 'Giusto tra le Nazioni'. Per la cerimonia, programmata due anni fa e bloccata dall'emergenza Covid, nel paese altomolisano sono arrivati il Gen. B. Antonio Buccoliero, il Prefetto di Isernia, Gabriella Faramondi, la Fanfara dei Carabinieri e tutte le altre autorità civili, militari e religiose della provincia di Isernia, tra loro anche la nipote del Maresciallo, Ida Comitangelo che ha letto una lettera della madre Diomira Carugno: "Era un uomo straordinario - ha detto all'Ansa a margine della cerimonia -, sapeva sempre da che parte stare e quali valori sostenere: umanità, solidarietà, rettitudine, obbedienza anche se ha trasgredito agli ordini per valori superiori. Timidamente penso a lui prima di fare qualunque cosa, mi chiedo che cosa farebbe lui al mio posto. E' una memoria viva nelle nostre vite". Il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, ha ripercorso cosa accadde a Bellaria: "Per un anno, insieme all'albergatore Ezio Giorgetti, nascosero quelle persone dalla follia nazista a costo della loro vita. Il Maresciallo Osman Carugno è motivo di orgoglio per noi: un capraccottese, e unico molisano, 'Giusto tra le Nazioni'. Ricordare è segno di civiltà, è la medicina per gli anticorpi contro le ingiustizie, lui è un esempio morale fortissimo, lui è un gigante di altruismo". La cerimonia ha avuto, poi, un momento dedicato alle scuole che, grazie a un concorso voluto dall'Usr Molise e l'Arma dei Carabinieri, ha portato i ragazzi a realizzare contributi per la memoria di Osman Carugno. Nel Parco del Gelso di Igea Marina alla memoria di Ezio Giorgetti e Osman Carugno, sono intitolate due piazzette.