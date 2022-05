Pesca abusiva di vongole, 4000 euro di multa

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 19:11 - 17 Maggio 2022

Una motovedetta della Capitaneria di Porto, foto di repertorio.

Sono stati sorpresi dai militari della Guardia Costiera di Rimini a pescare vongole con attrezzi non conformi alla normativa vigente, e si sono ritrovati con una pesantissima sanzione e senza più l'attrezzatura. Nello specifico, i trasgressori avrebbero utilizzato un generatore elettrico e una pompa idraulica denominata “idrorasca” per la raccolta delle vongole lungo il litorale di Bellaria-Igea Marina. E' quanto accaduto la scorsa notte, fra lunedì 16 e martedì 17 maggio. Elevati verbali amministrativi per un totale di 4000 euro e sequestrati 65 kg di prodotto ittico, immediatamente rigettato in mare perché allo stato vitale.