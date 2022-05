La tappa riminese del Giro d'Italia: tutto pronto a Santarcangelo per la "corsa rosa"

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 18:48 - 17 Maggio 2022

Foto Ansa.

Mercoledì 18 maggio, dalle ore 11, la lunga attesa verrà finalmente infranta. L'undicesima tappa del Giro d'Italia della nota competizione ciclistica vedrà Santarcangelo sede di partenza per un percorso di 203 km alla volta di Reggio Emilia. Altarimini.it sarà in diretta da Santarcangelo con “Dentro il Giro”. La trasmissione sarà visibile in streaming sulla pagina facebook del portale.



Santarcangelo è in fibrillazione già da diversi giorni. Stendardi e striscioni color rosa sono stati posizionati lungo le strade percorse della competizione che da Piazza Ganganelli, dove avverrà ufficialmente lo start, si snoderà lungo le vie Pascoli, via Piave, via Silvio Sancisi, via de Bosis, via Battisti, via Ruggeri, via Porta Cervese, via Costa e la via Emilia in direzione Savignano, dove è collocato il “Km 0” che segna l’avvio della competizione vera e propria dopo la sfilata lungo le vie del centro. Il programma e le limitazioni al traffico.