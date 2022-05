Rimini: si preannuncia il tutto esaurito per l'Ukrainian Classical Ballet

Attualità

Rimini

| 16:44 - 17 Maggio 2022

Si annuncia il tutto esaurito - sono in vendita gli ultimi posti disponibili - domani al Teatro 'Galli' di Rimini per il 'Don Chisciotte' portato in scena dall''Ukrainian Classical Ballet per una serata di danza nel segno della bellezza, dell'arte e della pace. L'appuntamento con balletto in tre atti tratto dal romanzo di Miguel de Cervantes, su musica di Ludwig Minkus, è realizzato in collaborazione con Ater Fondazione e fa parte del circuito di solidarietà creato dai teatri regionali e nazionali in sostegno degli artisti ucraini. Il corpo di ballo che domani calcherà il palco riminese raccoglie artisti delle compagnie ucraine più prestigiose dall'Opera Nazionale dell'Ucraina Teatro 'Taras Shevchenko' al Teatro dell'Opera e Balletto di Odessa, dal Teatro Accademico di Kharkiv all'Opera Nazionale di Lviv. Questo allestimento del Don Chisciotte, con le coreografie di Marius Petipa riprese da Victor Litvinov, vedrà esibirsi tra gli altri Olga Golytsia, pluripremiata Étoile dell'Opera Nazionale dell'Ucraina 'Taras Shevchenko', nel ruolo di Kitri, protagonista della piece. L'incasso sarà devoluto a sostegno di iniziative di solidarietà al popolo ucraino.