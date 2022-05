Alpini e molestie, Comune Rimini: "Da associazioni nessuna richiesta piazza"

Attualità

| 16:38 - 17 Maggio 2022

L'ingresso del Comune di Rimini.

"Agli uffici comunali, a tutt'oggi, non è giunta alcuna richiesta" da parte delle associazioni 'Non Una di Meno', 'Pride Off' e 'Casa Madiba', "circa l'utilizzo di piazza Francesca da Rimini per il tardo pomeriggio e la sera di giovedì 19 maggio". E' quanto sostiene, in un comunicato, il Comune di Rimini alla luce delle parole delle tre associazioni che, in una nota, hanno scritto di essersi viste negata piazza Francesca da Rimini come spazio per un dibattito pubblico dal titolo 'Oltre l'Adunata. Parliamo di violenza di genere. Politiche, Prospettive, Proposte. Per costruire insieme uno spazio sicuro". Oltre a non ricevuto alcuna richiesta per l'utilizzo dell'area, osserva l'Amministrazione Comunale riminese, "per altro nella stessa fascia oraria era già stata organizzata e precedentemente annunciata anche ai media locali (stampa, web e social, se ne può tranquillamente trovare traccia) la festa per la riapertura del chiosco, assegnato con evidenza pubblica, accanto a Castel Sismondo. Con questa sintetica precisazione tecnica - chiosa il Comune - si ritiene aver dato un piccolo ma utile contributo a rimarcare la differenza che corre tra la realtà dei fatti (di legge, amministrativi, cronologici) e una puerile e, seppur a fin di bene, strumentalizzazione".