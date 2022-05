Attualità

Rimini

| 16:12 - 17 Maggio 2022

Nel riminese si registrano 172 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 su 137.129 tamponi effettuati.



Nel nostro territorio è deceduto un 91enne, in regione altri 11 decessi, età media 76 anni. Sul fronte dei ricoveri in terapia intensiva, a Rimini rimangono 3 (invariato), in Regione sono 31 (-2). I ricoveri nei reparti Covid scendono a 1139 (-46).



I nuovi contagi sono 2.027, tasso di positività al 10,2%.