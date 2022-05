Baseball, Poule scudetto: San Marino sfida Parma

Sport

| 15:57 - 17 Maggio 2022

Si comincia subito con un avversario di prestigio, i Campioni d’Europa del Parmaclima. La Poule scudetto entra immediatamente nel vivo, con San Marino che ospiterà i ducali giovedì 19 (playball alle 19.30) per poi giocarsi due partite sabato al “Cavalli” (16 e 20.30). Il turno, previsto per la seconda settimana di giugno, è anticipato perché le due squadre saranno impegnate in Coppa Campioni. Nel girone anche Collecchio e Nettuno 1945. Tutte le partite di questa fase, anche quelle di intergirone (con Fortitudo, Godo, Grosseto e Grizzlies o Settimo), si disputeranno sulla distanza dei 7 inning.



Questo il calendario delle partite

San Marino – Parmaclima 19/5, 19.30

Parmaclima – San Marino 21/5, 16

Parmaclima – San Marino 21/5, 20.30



Nettuno 1945 – San Marino 27/5, 20.30

Nettuno 1945 – San Marino 28/5, 15.30

Nettuno 1945 – San Marino 28/5, 20.30



Collecchio – San Marino 3/6, 20.30

San Marino – Collecchio 4/6, 16

San Marino – Collecchio 4/6, 20



San Marino – Grosseto 17/6

San Marino – Grosseto 18/6

San Marino – Grosseto 18/6



Bologna – San Marino 24/6

Bologna – San Marino 25/6

Bologna – San Marino 25/6



San Marino – Godo 1/7

San Marino – Godo 2/7

San Marino – Godo 2/7



Grizzlies/Settimo – San Marino 22/7

Grizzlies/Settimo – San Marino 23/7

Grizzlies/Settimo – San Marino 23/7



San Marino – Nettuno 1945 29/7, 20

San Marino – Nettuno 1945 30/7, 15.30

San Marino – Nettuno 1945 30/7, 20



San Marino – Collecchio 5/8, 20

Collecchio – San Marino 6/8, 16

Collecchio – San Marino 6/8, 20.30



Parma – San Marino 11/8, 20

San Marino – Parma 13/8, 16

San Marino – Parma 13/8, 20