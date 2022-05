Ciclismo: domenica c’è la Nove Colli. Passaggio nell'entroterra di Rimini

Sport

Novafeltria

| 15:25 - 17 Maggio 2022

Domenica 22 maggio 2022 è in programma a Cesenatico la cinquantunesima edizione della Granfondo Nove Colli. La gara si svolge sempre su due percorsi, 200 km e 130 km. Si parte dal porto canale di Cesenatico percorrendo i primi 28 km con medie molto elevate (oltre i 40Km/h) sfruttando le scie degli altri ciclisti, arrivando alla prima salita, quella per Bertinoro. Passaggio in seguito nell'entroterra riminese, rispettivamente nei comuni di Talamello, Novafeltria, Maiolo e San Leo.



Sono 11.000 i cicloamatori iscritti a questa storica gara, una partecipazione che va oltre ogni più rosea aspettativa. L’adesione e la conferma delle iscrizioni alla gara è stato un grande segnale per gli organizzatori della G.C. Fausto Coppi Cesenatico, per la voglia di tutti di riprendersi questo momento unico e irripetibile e anche per la fiducia in tutta la macchina logistica e nei protocolli che verranno adottati. Presente anche una folta rappresentanza straniera con ben 1.354 cicloamatori che arriveranno da oltre i confini italiani.



I numeri nel dettaglio del 2021: dei 10.661 iscritti, 9.942 sono uomini mentre 719 sono donne, con le conferme delle iscrizioni degli sponsor che stanno arrivano in questi giorni e porteranno le presenze fino a 11.000. Il corridore più giovane iscritto è Roberto Marotta che compirà 18 anni a dicembre mentre il più anziano è Urbano Parducci che arriva da Milano e ha 84 anni.



"La circolazione stradale - comunica in una nota il Comune di Novafeltria - verrà interdetta completamente al traffico in entrambi i sensi di marcia, per circa un’ora in ciascun punto del passaggio.

Il transito della gara inizierà dalla frazione di Perticara, in Via Decio Raggi e Via Trieste dove la chiusura totale del traffico è prevista dalle ore 09:30 alle ore 10:30.

Proseguirà poi sulla SP8 entrando nel Territorio del comune di Talamello tramite la SP33, dove dal centro abitato i ciclisti entreranno nuovamente nel territorio comunale di Novafeltria, transitando per via Galli, Via Garibaldi, Corso Mazzini e per via II Giugno invertendo il senso attuale di marcia. L’interdizione al traffico veicolare sarà totale sulla SS258 e sulle strade interessate in questo tratto e avverrà indicativamente dalle ore 09:45 alle 10:45.

Gli atleti proseguiranno verso il Comune di Maiolo rientrando nel territorio di Novafeltria dalla SS258 a Secchiano. Questo tratto stradale verrà chiuso al traffico indicativamente dalle ore 10:15 alle 11:15.

La competizione uscirà definitivamente dal nostro comune impegnando infine l’intersezione per Sogliano.

Gli orari di chiusura al traffico veicolare sono indicativi e variabili in base all’andamento della competizione".



"Il percorso - ricorda il Comune - sarà presidiato dalle forze dell’ordine e dai volontari che vi daranno informazioni utili.

Chi avesse necessità di spostarsi su queste strade è invitato pertanto a scegliere dei percorsi alternativi al fine di evitare le chiusure stradali".