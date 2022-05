Follia in Romagna: completamente nudo salta sui tettucci delle auto in sosta. Arrestato

Cronaca

Forlì

| 15:06 - 17 Maggio 2022

Completamente nudo danneggiava veicoli in sosta, foto di repertorio.

La notte tra domenica e lunedì la polizia di Forlì ha arrestato un 35enne del luogo per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento continuato. Tutto è nato verso mezzanotte da alcune telefonate al 112 che segnalavano la presenza di un individuo completamente nudo che danneggiava veicoli in sosta urlando frasi sconnesse. Gli attoniti spettatori della scena avevano riferito che l'uomo saliva sui veicoli in sosta saltando sopra il tettuccio e balzando da un'auto all'altra. Quando gli agenti sono arrivati l'uomo dapprima ha obbedito, sedendosi a terra, ma quando gli si sono avvicinati li ha aggrediti con calci e morsi, causando ferite ai poliziotti poi medicate in pronto soccorso. Nonostante questa reazione aggressiva gli agenti sono riusciti, a fatica, a bloccarlo e ammanettarlo. Pare che la furiosa e incontrollata reazione sia dovuta a consumo di stupefacenti, ipotesi avvallata anche da successivo accertamento sanitario. Per quanto riguarda le vetture danneggiate al momento le parti offese identificate sono cinque. L'arresto è stato convalidato e disposto dal giudice, in attesa del processo il prossimo 23 maggio, l'obbligo di firma.